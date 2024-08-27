由韓國三大極凶禁地「長春花園」改編的恐怖片《鬼花園：詛咒》，上週在韓國一上映隨即拿下新片票房冠軍，首週觀影人數超越20萬人次，票房大破20億韓元（約4800萬台幣），撞鬼驚悚劇情令不少觀眾嚇到背脊發寒。

趙胤熙將「鬼附身」中邪戲演得入木三分，她笑說，以前既怕蟲又怕鬼，完全不敢看恐怖片，但是當了媽媽後變得更加勇敢，現在不僅不怕蟲，還首度挑戰鬼片，有場戲劇組出動超噁蛆蟲，她也面不改色。不過趙胤熙爆料飾演她姊姊的金姝怜膽子很小，竟當場崩潰落跑，留她獨自面對蟲蟲危機。

趙胤熙（右）和金姝怜在《鬼花園：詛咒》中飾演姐妹。（甲上娛樂提供）

《鬼花園：詛咒》為泰韓恐怖片《薩滿》製作團隊全新驚悚作品，題材取自真實存在的韓國三大鬼屋「長春花園」，女主角由曾是韓國「霸屏女王」的趙胤熙暌違8年重返大銀幕，挑戰「鬼后」極限，以《魷魚遊戲》、《淚之女王》走紅的金姝怜飾演趙胤熙的姊姊，雙姝戲裡戲外都感情要好，甚至上通告互相吐槽，趙胤熙透露有場戲她徒手挖地，結果挖出蛆蟲，沒想到一旁的金姝怜竟火速彈開跑超遠，讓趙胤熙半開玩笑說：「拍攝當天姝怜妳應該沒來吧！」金姝怜趕緊辯稱：「我有，我拍得很辛苦好嗎！」

趙胤熙表示自己不太看恐怖片，若非得要看，會摀住耳朵不聽聲音，金姝怜則說，不只摀耳朵，還會遮住眼睛，「看完恐怖片後走夜路，會覺得有人跟蹤我，即使周圍沒人，我還是會不停四處張望，尤其半夜上廁所是最恐怖的」，這次接演鬼片，金姝怜表示是在老公鼓勵下突破心防，且之前合作過該片編劇，後來聽到演員陣容有趙胤熙便毫不猶豫答應，「但是在比較陰暗的片場拍攝時，我一定會請男經紀人陪同，並請他守在鏡頭外」，趙胤熙則表示這點她倒是不擔心，因為拍片現場有很多工作人員可以壯壯膽。

《鬼花園：詛咒》將於9月13日在台上映。