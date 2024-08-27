全球有9.5億用戶的電報頻道(Telegram)，是世界上保密程度最高的網路交流平台，也使得它極為有價值，創始人帕佛‧杜羅夫(Pavel Durov)，估計有91.5 億美元的身價，被稱為「俄羅斯馬斯克」、「俄羅斯祖克伯」。然而，平台一線以來也屢屢遭受多個國家政府的施壓，不管是亞洲、俄羅斯，還是西方。上周末，杜羅夫在法國被拘留，仍然圍繞在用戶資料的問題。

現年39歲的杜羅夫在7月的一場訪談表示，雖然如今未婚，但後代絕對不少，這是因為他過去15年持續捐精，應該已經生育了超過100多個孩子。

杜羅夫於 1984 年出生於蘇聯，但在 4 歲時搬到了義大利，直到蘇聯解體後，杜羅夫的父親收到了聖彼得堡國立大學的工作邀請，這才搬回了俄羅斯。

杜羅夫說，他和哥哥尼古拉(Nikolai Durov)是兩人從小就是數學神童。而且哥哥比他還出名，曾經上過義大利的電視節目表演即解三次方程題目，之後也參與國際數學奧林匹克競賽，多次獲得金牌。至於他自己，也是學校裡最好的學生，參加了當地的比賽。

「因為對數學的興趣，使得我們在接觸電腦以後，都對編程和設計充滿熱情。」

他說，當一家人回到俄羅斯時，他們從義大利帶回了一台IBM PC XT電腦，這意味著他們「在90年代初，是俄羅斯為數不多的，能夠真正自學程式設計的家庭之一」。

2006年，21歲剛從大學畢業的杜羅夫，完成了他第一個社交媒體網站 Vkontakte (VK)， 很快就被譽為「俄羅斯的 Facebook」，他也被譽為「俄羅斯的祖克柏」。

然而，杜羅夫與克里姆林宮的關係惡化的速度，比祖克柏與華盛頓的矛盾升級還要更快。2013 年，當烏克蘭抗議者開始使用 VK ，在基輔組織針對烏克蘭親俄總統亞努科維奇(Viktor Yanukovych)的示威活動時，杜羅夫表示，克里姆林宮立即要求網站交出這些烏克蘭用戶的私人資料。

「我們決定拒絕，這引發俄羅斯政府的施壓」，後來杜羅夫辭去了執行長一職，以數百萬美元的價格出售所有股份，然後離開了俄羅斯。至於VK網站則被與俄羅斯總統普丁關係密切的人接任，。如今VK還是處於國家控制之下。

杜羅夫說：「對我來說，出售網站不是為了變得富有。我生命中的一切都是為了獲得自由，我不想聽從任何人的命令。」

在經過VK的經驗後，杜羅夫繼續研發網路交流平台，與他的哥哥尼古拉一起製作出Telegram（目前總部位於杜拜），他表示「我們的兄弟想要建造一些不受政府窺探的東西」。

事實證明，Telegram強大的端到端加密技術，吸引了數億用戶湧入，然而，其中包包括策劃2015 年 11 月巴黎恐怖襲擊的恐怖分子，又給他帶來麻煩。

在CNN的訪談中,他謹慎的公眾保證 Telegram 不會成為恐怖分子的專用WhatsApp。然而他也說，不能公布用戶的隱私，「 它要嘛是隱私安全，要嘛就是不安全，沒有既要又要。

Telegram 拒絕在解密問題上讓步，使其與世界各國政府（包括俄羅斯）發生爭執，至少在最初是如此。2018 年， 莫斯科試圖禁止 Telegram，因為 Telegram 拒絕向俄羅斯安全部門提供解密金鑰。杜羅夫發誓要違抗禁令。有趣的是在接下來的幾年裡，Telegram 成為在俄羅斯不受限制的少數外國社群媒體平台之一。現在，它已成為俄羅斯政府許多官員的首選官方通訊方式。

同樣的，烏克蘭政府與官員也將Telegram做為發布消息的首選。

Telegram 被洗錢者、毒販和變態者濫用的問題，仍然令西方政府感到不安。根據 CNN報導，杜羅夫在法國被拘留，就是 Telegram 缺乏篩選機制有關。