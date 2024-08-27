民進黨政府推動《強化全民國防兵力結構調整方案》，今年起恢復1年義務役，最快9月起就要陸續隨部隊接受13週「基地訓練」。但率領這些役男的4位步兵營領導幹部，日前具名向立法院遞出書面說明，集體陳情痛陳部隊短少裝備，無法達到進訓標準，驚動國防部與國安單位。有粉專挖出當年軍教片《號角響起》對白「不給我們時間？要我們什麼都會」、「當兵不能說實話的」、「知道不能講實話還講？」彷彿酸爆現況。

根據《聯合新聞網》報導，領導幹部們反映，部隊連營普遍缺乏構連、指揮部隊使用的通信機，兵員機動的中型戰術輪車、防災用的消防車等裝備。而這些裝備缺裝，無法通過基地裁判官的裝備檢查，達不到進訓基地條件。且這四個步兵營，部隊結構多為義役士兵，是復徵1年期義務役男首批下基地的單位，成敗在兵力調整政策上具備指標性，但經協調反映後，軍團卻無法及時解決問題，幹部被迫採制度外管道反映協調。

據了解，今年底準備陸續下基地4個步兵營級單位，因營上裝備、領導幹部不足，部隊戰訓難以運作，若進入基地勢必無法通過鑑測。4位步兵營長在軍中四處陳請上級支援解決無果下，領導幹部無奈於月前聯名集體向某位資深國防立委陳情，痛陳部隊裝備現況根本無法執行基地訓練。

粉專「人一綠 腦堪慮」質疑，國防預算創新高，114年編列4674億，結果步兵聯名陳情缺人、缺裝備（消防車、步兵槍彈火藥、還包括防毒面具、戰術輪車、資通光電設備、帳篷等），這些基本裝備都沒有，卻花一大堆錢跟美軍買戰機、軍備？「台灣到底是有什麼資格打仗？」

該粉專還分享了懷舊軍教片《號角響起》中的片段，劇中阿兵哥說出大實話，金城武飾演的「大尾」李大維直呼「別人的兒子死不了！」蘇有朋飾演的「小羅」羅志堅對長官抱怨表示「也不多給我們一點時間！要我們什麼都會？」、「當兵...當兵不能說實話的！」林志穎飾演的「師公師」曾志祥在心裡OS吐嘈：「知道不能講實話還講？我們完了啦！」雖是幾十年前的戲謔笑鬧喜劇，卻似乎把國軍真實現況栩栩如生重現了。

有網友分享粉專「觸極者」的哏圖質疑「有錢拍片抗中，沒錢維修保養戰車？」也有人說「裝備買的比別人貴！是不是中間有人上下其手？配套措施不做好，要什麼缺什麼！如何訓練，如何應戰？」、「掃把無敵....某個不信神佛的光頭說的」、「錢都花去攻擊想攻擊的人了」、「軍火採購有回扣好像是業界常態」、「果然事實證明蹲著開會是裝出來的，改回1年役都沒盤算好所有事情，應該說1年役是美國要求的，真噁！」