台語天后二姐江蕙宣布「封麥」，已淡出歌壇9年，今（27日）無預警宣布要重返歌壇，復出消息曝光後，讓全台灣歌迷相當興奮。事實上，早在五天前，就有網友好奇發問「為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出？」，意外掀起熱烈討論。

台北市長蔣萬安與高雄市長陳其邁，日前都隔空相繼向引退的台語天后歌手江蕙喊話，希望她能再次復出開唱。有網友在PTT以「為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出」為題，還提到已經隱退的日本山口百惠對比，好奇詢問：「為什麼台灣人、甚至政府官員那麼執著要江蕙復出？」

原PO認為江蕙都引退了，就讓她好好過日子，而且江蕙也唱了一輩子的歌了，舉例表示：「這就好比現在小池百合子要求山口百惠復出，並且要她在東京巨蛋開演唱會一樣，人家山口百惠都引退40年多了都變成阿婆了，再說如果山口百惠真的復出但是唱得很糟糕，那還不是會被噓？」

早在五天前，就有網友好奇發問「為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出」，掀起討論。（圖／中時資料照）

原PO則疑惑道，「日本人都很尊重山口百惠，所以她才能安心引退回歸一般人身分，日本人都沒有那麼執著要山口百惠復出，那為什麼台灣人那麼執著要江蕙復出？」

貼文曝光後，掀起廣大鄉民熱烈回應：「山口百惠四十年前退隱，江蕙10年前也差太多」、「跟好萊塢一樣沒巨星了」、「你跟我說，台語歌誰唱的比他(江蕙)好」、「江蕙退休以後，不是一直有在家裡唱歌嗎？那肯定歌喉還是一級棒的啊」、「 不見得是悲劇啦，有些歌手即便已經引退，都還是維持練習的習慣，這種歌手出來就不會是悲劇」。如今江蕙復出消息成真，也讓大批歌迷相當期待。

寬宏藝術證實，「二姐江蕙，很榮幸受邀十月份國家慶典！謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，二姐也希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」