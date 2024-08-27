已故澳門賭王何鴻燊三房的女兒何超蓮，因擁有亮眼外型及完美身材，被譽為「最美千金」，去（2023）年她和大陸男星竇驍結婚，掀起熱議。一直活躍於時尚圈的她，27日突然在限時動態曬出33歲真面目，沒想到額頭上竟冒出多顆痘痘，讓她大讚濾鏡真的是好東西。

何超蓮27日在限時動態分享一張對比照，只見原本的她頂著大素顏，臉上肌膚白裡透紅，氣色相當好，但額頭上卻有多顆明顯的痘痘，模樣非常驚人，原來她是因為打了疫苗才爆出痘痘，她也坦言：「這幾天情緒低落，容貌焦慮，因為今天要拍廣告。」

何超蓮額頭爆痘驚喊容貌焦慮。（圖／IG@laurinda_ho）

所幸最後化妝師技術高超將痘痘遮住，化完妝的她完全不見痘痘的痕跡，額頭變得光滑且透亮，讓她忍不住驚呼：「專業化妝師就是不一樣！」而後她又曬出正在整理髮型的影片，影片中的她膚質更加白皙稚嫩，雙頰也畫上淡淡腮紅，看起來狀態極佳；不過，何超蓮卻透露，「濾鏡是個好東西，一顆痘痘都看不到耶」，沒想到濾鏡加化妝的效果如此厲害，還笑說：「真正的照騙，網戀要慎重。」

何超蓮大讚濾鏡是好東西。（圖／IG@laurinda_ho）

33歲的何超蓮以賭王千金身分和出眾美貌打開知名度，擁有英國倫敦大學高學歷的她，除了積極從事慈善工作，也是時尚圈的寵兒，在許多名流場合中都可以見到她的身影，如今又嫁給帥氣的老公竇驍，令人相當羨慕。