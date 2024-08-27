中華信評指出，由於合併後台新銀行的國內存款市占率將較具一定規模，中華信評在評估該行的評等時亦將合併後因系統重要性可獲得的潛在政府支持納入考量。在中華信評對合併後續過程以及合併後集團未來的業務策略、財務管理與營運整合的執行情況有更清晰的了解後，將會解除台新金控及其子公司評等的信用觀察狀態。

中華信評評估認為，新光金融控股股份有限公司（新光金控；twA／信用觀察發展中／twA-1）集團的財務結構較台新金控集團的財務結構為弱，以擬制性基礎來看，新光金控集團在合併後集團資產與資本中的占比為55％至60％，將對其合併信用結構產生一定程度的影響，合併案可能會使台新金控合併後的集團信用結構面臨壓力。

中華信評亦認為，由於台新金控集團與新光金控集團皆頗具規模且營運事業體眾多，台新金控可能需要額外資源來管理合併後的整合工作。不過，中華信評認為，兩大金控合併將提升合併後集團的市場排名，且主要銀行、壽險與證券子公司的市占率將顯著提升。然而，合併後仍須一段時間的有效整合方能發揮合併所產生的綜效。

由於合併後台新銀行的國內存款市占率將具一定規模，中華信評評估認為可能達到5％至6％，因此合併後該行的評等可能會因潛在的政府支持而受惠。不過，台新銀行的評等變動方向仍將取決於合併案的執行情況而定。

中華信評預期，在對合併後續過程以及合併後集團擬定的業務策略、財務管理與營運整合方面的 細節有更清晰的了解後，將會解除台新金控及其子公司評等的信用觀察狀態。若該合併案因未能取得股東會或主管機關核准而未能實現，則中華信評可能會解除台新金控及其子公司評等的信用觀察狀態並確認評等。

若台新金控集團在合併後能夠維持其合併信用結構，同時有 效管理合併後壽險部門的資本需求情況，則中華信評亦可能解除台新金控及其子公司評等的信用觀察 狀態並確認評等。在評等獲確認的情境下，中華信評會將台新金控、台新銀行與台新人壽的評等展望調整為「穩定」，台新大安租賃的評等展望則調回「負向」，以反映其合併基礎的資本水準所面臨之壓力。

若中華信評評估認為，與財務結構較弱的新光金控集團合併導致台新金控集團合併後的集團信用 結構遭削弱，則中華信評可能會調降台新金控、台新人壽與台新大安租賃的評等；若合併案得以實現，但合併後的銀行事業體未能將其存款市占率維持在中華信評的預測範圍內，則中華信評可能會調降台新銀行的評等；若合併案得以實現，且中華信評評估認為，合併後的銀行事業體規模明顯擴大並於台灣的銀行業中具系統重要性，則中華信評可能會反映一定程度的政府支持而調升台新銀行的評等。