瑞士腕表BREITLING百年靈，今年歡慶品牌創立140周年，將給台灣表迷帶來驚喜大禮;預告歷經三年時間洽談、構思與研發，百年靈與源自台灣的STARLUX Airlines星宇航空，將共同打造三款聯名腕表，預計於9月10日在台北101百年靈專賣店首曝光，屆時包括百年靈全球執行長Georges Kern、星宇航空董事長「小K」張國煒將同台宣布此合作案。

BREITLING百年靈在台擁有為數不少表迷，且因其產品涵蓋陸海空腕表完整路線，而深受國內老中青少各個年齡層表迷收藏，也因此造就出BREITLING百年靈去年於台北101購物中心開出台灣第一家專賣店，且搭配2022年與香港國泰航空合作推出聯名限量表交貨時期，而展售的Navitimer B01航空計時腕表國泰航空限量版，由於台灣配額有限，早就訂購一空。

去年國泰航空限量表是以自1952年推出的Breitling百年靈Navitimer航空計時腕表而設計，Navitimer航空計時腕表一直備受機師以至時尚達人喜愛，百年靈與香港國泰航空攜手推出Navitimer B01航空計時腕表，全球限量生產200只，今年百年靈140周年首度與台灣航空業合作，對象是不是華航、長榮，而是最新的航空公司星宇航空，也讓業界相當驚奇。