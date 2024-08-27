日本電影《老師的善意謊言》改編自累計銷量超過100萬冊的爭議同名漫畫，從性暴力切入探討性別議題，寫實刻畫出男女之間的不平等，震驚三觀，由新生代實力派女星奈緒、豬狩蒼彌、風間俊介及三吉彩花共同演出。其中演出白富美的三吉彩花曾因演出周杰倫〈說好不哭〉MV廣被台灣觀眾認識，模特兒出身的她，在日本被譽為「美胸女神」，這回演出新作，更大方展現好身材，大膽與風間俊介上演火辣在桌上的親密床戲，情慾感爆表。

模特兒出身的三吉彩花，擁有逆天傲人的身材，除了修長美腿，更被日本粉絲封為「美胸女神」，2019年因出演周杰倫和五月天阿信合作的〈說好不哭〉MV，隨著歌曲大受歡迎，MV點擊量高達8300多萬，她以雪白皮膚的高顏值和高挑的身材，衝上多個熱搜榜，讓她廣被華語觀眾熟知，知名度大開。2020年演出Netflix影集《今際之國的闖關者》，扮演聰明且個性爽直的鑑識課女警，還演出多場打戲，表現搶眼，讓台灣觀眾對她更為熟悉。

三吉彩花（左起）、奈緒、風間俊介在《老師的善意謊言》飆演技。（華映提供）

此次三吉彩花一改以往單純美麗的面貌，飾演含著金湯匙出生的白富美，個性喜歡依附男人且虛榮心極強，表面上和奈緒演出的女主角是閨密，私底下卻看不起她的卑微，更有意無意的拿好友襯托自己。而她盲目迷戀未婚夫風間俊介，不但對他在外拈花惹草的行為視而不見，竟也淪為末婚夫洩慾的工具，2人上演大尺度床戲。一次未婚夫在外受氣，極度不爽下一回家直接將她強壓在餐桌上發生關係，三吉彩花大露渾圓美胸任憑風間俊介揉胸，火辣的性愛場面令人慾望噴張。

突破尺度的演出在日本上映後，收到大量稱讚她演技進步，三吉彩花表示電影中的角色個性雖然不討喜，但對於她的想法和感受卻相當有共鳴：「這個白富美看似開朗且現實，但其實內心深藏孤獨和寂寞，所以才會以錯誤和矛盾的方式去守護自己所愛，最後在關鍵的轉折，她用了強烈的意志去證明自我，很希望觀眾也能感受到她的堅強。」《老師的善意謊言》將於9月13日上映。