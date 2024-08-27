日本股市今年以來表現亮眼，投信法人認為，日股帶領投資人進入另一個黃金十年，去年成為全球資金熱點，且利多題材持續下，多頭格局有望延續，建議搭配四大多重策略，成為日股贏家。

元大投信27日舉辦「日股投資 無限潛力」講座。元大投信認為，日本經濟迎接正向循環正開始，有三大利多聚集，首先是企業改革提升營運效率；其次是日圓貶值，推動國內製造；最後是通膨預期確立，薪資成長提振內需消費，三股力量將使企業獲利提振，近一步推升日股表現。

元大投信也提到，外資戰略配置日股，等待市場進一步發酵，日本整體趨勢復甦外加亞洲地緣政治風險，推動外國資金移轉，外資積極布局為日股本波漲勢最大推手，未來隨利率政策正常化、日本作為美國亞太戰略夥伴影響力日益提升，將吸引更多外資將資金配置於日本市場。

另，元大投信指出，通膨開始帶動家戶投資行為改變，日本家戶金融資産總額於去年達到2,121兆日元創出新高。日圓貶值、通膨、新NISA政策使日本家戶資金「從儲蓄流向投資」趨勢加速，觀察信用交易額度亦可發現日股交易性質有所提升，為市場灌入更多活水。

進而評估評價面，日股相對美國籍台灣評價仍在低檔，從通縮走向通膨，新常態下評價空間可望提升；而後續日本退休基金（GPIF）有望接棒日本央行（BoJ）加碼日股，國際資金亦大舉買入，明年新財年生效，有機會再次創造內外資聯手買超行情。

元大投信強調，搶搭日本股市多頭行情，首選日經225指數，日經225指數成分股掌握日本高成長動能，且日經225較東證指數的漲勢差距持續擴大，主要來自前者透過交易熱度及流通性等原則，挑出具備上漲潛能的投資標的。大和資本預期，由於日經225指數成分股保持領先的成長性，兩者差異之倍數將繼續擴大。而透過成立8年的元大日經225（00661），交易日股更加方便，績效也貼近指數報酬，降低匯率影響。

元大投信建議，搭配四大多重策略成為日股贏家，其一是季節效應，日股通常在第二季公布財報展望新一財年業績，因此第二季常有如台股的春季行情。第四季則受惠於年底全球股市上漲之效應，以及業績展望更加確定之財報行情帶動股市表現。

其二是定期定額，優勢同時分散「選股」與「擇時」風險；其三是逢低扣款加上逢低加碼，低檔布局績效更佳；其四是透過元大三檔構成台美日聯盟，世界級的趨勢成長機會，包括元大S＆P500（00646）、元大台灣50（0050），以及元大日經225（00661）。

另，元大投信日本龍頭基金為國內規模最大日本股票基金，擁有三大特色，積極發掘超額報酬，一是精選日本龍頭企業、二是聚焦日本製造優勢，三是萃取優質成長動能，且基金團隊堅實，囊括日股投資專家，隨日股長期大底成形，建議可透過定期定額不停扣，為自己累積千萬退休金。