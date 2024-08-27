婦產科醫師由於工作的關係，要接觸女性私密部位，對於從中夾出如衛生棉條、保險套等物品都已經能淡然看待。但花蓮正妹婦產科醫師張季涵卻碰上沒看過的東西，她在網上發文表示，近期有名40歲女子求診時，稱下體內有異物，是老公放進去的，自己內診後取出了一個圓形透明膠圈，且上面還布滿許多毛髮，滿腦子問號，只能向網友求助。最後有人指出，那是情趣用品「羊眼圈」。

張季涵在《Threads》上以《婦產科驚悚故事-病人總是讓我大開眼界》為題發出照片，上面可以看到一個濕漉漉的矽膠環，環上還長滿了類似動物毛髮的東西。她表示，「婦產科驚悚故事，病人總是讓我大開眼界？」隨後有網友回應，這是情趣用品「羊眼圈」。

張季涵指出，近期有名中年女性病人來看診，害羞地對自己說陰道有異物，並稱不知道是什麼東西，但是「是老公放進去的」。於是張季涵抱著期待又怕受傷害的心情進行陰道內診，然而打開鴨嘴器後，映入眼簾的竟然是毛髮，當時心中只有充滿疑惑，她先是用鑷子努力夾，發現夾不出來，改用了彎式止血鉗，才順利取出。

為了讓病人知道異物已經取出來，張季涵還想拿給對方看，但女病患摀臉害羞回應，「我不要看啦！」經過這件事，張季涵也忍不住感嘆，「這就是做婦產科醫師的有趣之處，常常被病人打開眼界呢」。並呼籲男女之間使用情趣用品要小心，避免私密處感染。