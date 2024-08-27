前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬元，桃園地檢署調詢及訊問131人次、搜索40處細查，偵結起訴鄭文燦等11人，估計不法利益高達24億元，痛斥鄭文燦矢口否認犯行，辯稱遭他人誣陷，位高權重動見觀瞻卻和行賄者裡應外合，將國家土地開發之全民利益，坐享為私人金庫，惡性重大，依貪汙罪嫌起訴並具體求刑12年。

7月5日前桃園市長、海基會董事長鄭文燦一下飛機，就遭桃園地檢署帶走漏夜偵訊。

7月6日凌晨檢察官陳嘉義於以職務上行為收受賄絡罪嫌，向桃園地方法院聲請羈押鄭文燦，鄭文燦於擔任桃園市長涉嫌「變更林口特定區計畫－工五工業區擴大方案」的9.12公頃外圍農地重劃中收賄。

7月6日下午桃園地院法官裁定，鄭文燦涉犯洗錢防制法罪嫌部分，依鄭文燦的供述及聲請書所附相關供述及卷證資料，難認鄭文燦所收受500萬元款項，於2017年9月收受後至2018年8月交還廖男期間，該筆款項有何變更形式之情事，難認此部分有何掩飾、隱匿犯罪所得的情節，此部分認無犯罪嫌疑，羈押之聲請應予駁回，准鄭文燦以500萬元具保，並限制住居、出境、出海；同案前顧問暨華亞科建廠管委會主委廖俊松經法院裁定羈押禁見，而前台塑集團總管理處總經理楊兆麟因高齡近90歲，經法院裁定具保並限制住居及禁止與相關人員聯繫。

7月6日下午1點34分裁定交保後，於下午2時36分步出法院，鄭文燦全程面露微笑，對於媒體詢問生日發生這種事情，不發一語離開；桃園地檢署對此案件也回應，本署認該裁定認事用法不當，當庭抗告，並將立即提出抗告書。

7月8日台灣高等法院發回更裁。

7月9日桃園地院重開羈押庭，改裁定1200萬元交保，桃園地檢署二度抗告。

7月10日台灣高等法院撤銷原裁定，再度發回桃園地院更裁。

7月11日下午2時桃園地院第三度開羈押庭審理，鄭文燦於下午1時44分步入法院，當時鄭文燦面對媒體提問「有沒有信心交保」，則神色凝重不發一語未回應；4個多小時的檢辯攻防後，法官當庭裁定鄭文燦羈押禁見送往桃園看守所，法官羈押理由為，7月5日鄭文燦應訊前，當天早上利用LINE通訊軟體傳訊息給施姓秘書，有串證之虞。

7月12日上午8時36分許，鄭文燦律師陳永來至看守所律見。

8月27日，鄭文燦於7月11日收押已47天，鄭文燦律師循往例前往桃園看守所辦理律見，卻沒看見鄭文燦人，經詢問後才得知，桃園地檢署於上午10時，已移審桃園地院不用律見。

8月27日上午桃園地檢署僅急宣布「被告鄭○○等涉犯貪污案件起訴說明」採訪通告，並於下午1時30分說明偵查起訴內容。

8月27日預計晚間7時30分首開庭審(晚間9時30分開始庭審)，以決定鄭是否交保或續押。