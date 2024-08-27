生日又被稱為母難日，意為母親生產時受苦的日子。一位孕婦近日抱怨，她在27歲生日當天收到媽媽私訊，「今天是女兒的生日，卻是我的母難日」，雖然她能理解媽媽生產不易、很愛她，卻不知心情該喜還是該憂，而且媽媽每年都會這樣說，「我的內心有種好像我來害你的感覺」，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛坦言，媽媽這樣說根本是情緒勒索。

原PO在PTT發文表示，媽媽從小就會在她生日時提到母難日，最近她生日滿27歲，再度收到媽媽私訊，「今天是女兒的生日，卻是我的母難日」，雖然她尊重、理解媽媽，但另一方面，媽媽也在她小時候拋家棄子投入新歡懷抱，買的房子說以後要留給跟新歡的孩子，還要求原PO要養老了的自己。

懷孕中期的原PO指出，「我是覺得自己不會跟孩子去提母難日這件事，也不會覺得生下小孩的痛苦是母難日」，覺得生小孩的確有可能面臨難產或不幸，說是母難日、母親渡劫沒有錯，「但年年被提醒，我的內心有種好像我來害你的感覺」，因此生日時不知該喜還是該憂。

對此，許多網友紛紛回應，「這就情勒啊，我媽沒講過這種話，我也不會講給小孩聽」、「老人真的很愛情勒」、「不太喜歡這種說法，感覺有點情勒，孩子沒有選擇被生下來的權力，是父母自己要生的」、「真的是情勒滿點。我自己現在也是媽媽，但不會覺得是什麼母難，更不會這樣對小孩說」。