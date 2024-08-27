61歲的林慧萍當年以甜美酒窩，加上氣質形象走紅演藝圈，被封為「玉女掌門人」。2000年與潘博照結婚，9年後和平分手，而前夫於本月初因癌症病逝，雙方的共同好友張正芬表示，近日有和林慧萍通過電話，也透露其近日心情。

女星林慧萍2000年與潘博照結婚後，隨其長住美國，淡出螢光幕，2009年雙方宣布和平分手。罹癌後的潘博照曾在2022年替美國希望之城發起募款活動，同時抒發生日心情：「我要感謝City of Hope這個世界級的癌症中心治療我的病，這幾年心存感恩，也希望這個西岸最好的癌症醫院能夠救助更多的人。」面對其他人的生日祝福，他也回應：「人生就是這麼一回事，只能樂觀面對所有的無常。」

林慧萍曾在2022年以俏麗短髮露面，開心與粉絲互動。（高雄流行音樂中心提供）

飽受癌症折磨的潘博照，因病情惡化不幸在月初離世，友人也在社群悼念：「兄弟，這是我上一次（2023年8月11日碰面，2023年8月14日寫的）、也是最後一次和你碰面，我在我臉書寫下的感念！你走的前一天，我還為你加油打氣，你竟然也能夠預知未來，告訴我『兄弟，我們下輩子見了！』……我的回答也是彼此深知，是最後的告別！」。

至於雙方圈內好友張正芬也表示：「Terry離開的前兩天有和他通電話，平靜的告別，最後這幾年Terry很堅強的抗癌，去年Terry回台北相聚很溫暖開心。」同時也透露近日有跟林慧萍通過電話，「彼此都了解彼此的心情，所以並未多說其他」。由於林慧萍生活低調，雖曾在2022年在高雄「真愛秀・藍寶石大歌廳」壓軸復出，但仍對演藝圈沒有太多戀棧。