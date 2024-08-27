新光金融控股股份有限公司（新光金控）及其主要子公司，在近日宣布與台新金融控股股份有限公司（台新金控）合併的消息後，已被中華信用評等公司（中華信評）置入「信用觀察發展中」名單。

8月22日，新光金控與台新金控集團共同宣布，雙方已達成協議，將通過台新金控發行新股，以每0.6022股普通股換取新光金控1股的方式進行合併。該交易仍需經2024年10月9日召開的股東大會表決通過，並獲得金融監管機構的核准。若合併完成，台新金控將成為存續公司，並更名為台新新光金融控股股份有限公司（TS Financial Holding Co. Ltd.）。

在此公告的翌日，中信金控董事會也通過了一項公開收購計劃，計劃最高收購新光金控51％的普通股，該收購將以4.09元現金加上0.3132股普通股換取新光金控1股的方式進行公開收購。

中華信評預計，將在充分了解合併後新光金控集團的營運和財務結構，以及收購方對新光人壽的資本管理政策後，解除新光金控集團的「信用觀察」狀態。若中華信評認為，合併後新光金控集團的信用結構因財務實力更為強健的母公司支持而得到提升，可能會調升新光金控及其主要子公司的信用評等。然而，若合併案最終未能實現，且新光人壽因市場波動未能維持其財務狀況，則可能會導致其主要子公司評等被調降。