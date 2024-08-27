烏克蘭戰事未歇，但已逐步規劃與展開重建工作，在「烏克蘭重建展」已訂於波蘭華沙辦理之際，外貿協會亦宣布受經濟部國際貿易署委託，將於11月10日至17日辦理「烏克蘭重建合作訪問團」，目前已開始徵集臺灣業者赴波蘭華沙參展並拜會波蘭相關企業。

此次貿協邀集業者包括建築、工程、能源、水資源、安全科技、基礎建設等相關業種;貿協強調，烏克蘭發電廠在戰爭中遭受嚴重破壞，對能源建設的需求殷切，由於其土地面積廣闊，適合發展太陽能及風力發電等再生能源，有機會藉此重建迎頭趕上國際永續發展趨勢。此外，戰爭中眾多受損的公部門與住宅亟待興建，亦使得此次「烏克蘭重建展」聚焦在營建及能源產業。

波蘭在烏俄戰之後，扮演歐洲協助烏克蘭重建的重要角色，除了捐贈物品、提供資金及安置難民等協助，並協助烏克蘭符合歐盟規範及理念，以獲得歐盟長期支持。此次「烏克蘭重建展」，以國家名義參展的單位包含挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、瑞士、德、英、法、奧、捷、義、土等國，美國數個州也有參展，表達各國及其企業對烏克蘭重建支持。

除國家館外，來自烏克蘭的參展企業包含烏克蘭最大私人能源公司DTEK、再生能源總承包商SPP Development Ukraine、國家核電公司ENERGOATOM等。其他國家的參展企業包含太陽能電廠建置公司Helios Strategia、快速組裝建築供應商Layher Baltic UAB、Hallgruppen AS與Briller. House、義大利計量儀表大廠B METERS、芬蘭冷暖風機集團Rex Nordic、英國建築及電源設備供應商CMT集團等國際大廠。

我貿協曾於今年4月邀請烏克蘭政府採購平台PROZOROO、烏國醫療重建計畫UNBROKEN，連同四大產業7家企業組團訪臺，辦理「烏克蘭重建合作說明會與洽談會」，近200位業者出席，烏克蘭商對我光電繼電器、光耦合器、電子醫療器材、發電機與儲能、電線電纜、CNC等工具機械、防災與電子偵測產品非常感興趣。為延伸此活動開啟的雙方交流，貿協特率團參加11月的「烏克蘭重建展」，期待與更多烏克蘭及有意投入重建工作的國際業者開啟合作機會。