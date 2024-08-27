美國歌壇天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）週一（26）聲明表示，她的母親帕特里夏（Patricia）和姐姐艾莉森（Alison）於上週末同一天過世。瑪麗亞凱莉在回憶錄中提到曾經遭到母親嫉妒，也和姊姊關係很複雜。

Mariah Carey’s mother & sister have tragically passed away within hours of one another. 🕊️ #BillboardNews pic.twitter.com/FZznL9JD0F — billboard (@billboard) August 26, 2024

據英國《BBC》27日報導，瑪麗亞凱莉週一（26）表示：「我心碎了，因為我在上個週末失去了我的母親。「不幸的是，我的姐姐在同一天不幸去世，這是一個悲劇性的轉折。」她感謝在母親去世前的一週能與她共度時光，並請求外界給予隱私，她沒有提供兩人死亡原因的進一步細節。

擁有愛爾蘭裔血統的母親享年87歲，曾經一位的歌劇歌手和聲樂教練，五次獲得格萊美獎的瑪麗亞凱莉曾在個人回憶錄中，詳述了她與母親之間複雜的關係，稱這段關係給她帶來了「如此多的痛苦和困惑」。

她表示，母女之間曾因競爭而產生矛盾和嫉妒，「隨著成功而來，但當這個人是你的媽媽，而且嫉妒在我如此年幼的時候就表現出來時，這尤其痛苦。」但她也談到了對母親深深的愛，在書中的獻詞部分寫道：「致我的母親帕特里夏，不管經歷了什麼，我相信她已經盡力了。我會盡我所能愛妳，永遠。」

2022年接受蓋爾金（Gayle King）採訪時，瑪莉亞凱莉表示，母親在她成長過程中對她的批評肯定對她產生了影響，但她補充說，自己一直感謝母親讓她接觸音樂。

據紐約州《時代聯合報》（Times Union）報導，凱莉的姐姐艾莉森，享年63歲，去世前一直在接受臨終關懷。根據該報引述的一位朋友的話，該朋友未提供艾莉森的死因。

姐妹之間的關係也很複雜。在回憶錄中，瑪麗亞凱莉寫道，她與艾莉森以及哥哥摩根（Morgan）疏遠，認為「對我來說，不與他們有任何接觸，對我身心理上都比較安全。」

艾莉森曾在回憶錄出版後，以「巨大情感傷害」為由，起訴凱莉索賠120萬美元（約新台幣3834萬元），並指稱這是一本「報復性的」書。