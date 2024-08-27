隨著韓國房價不斷攀升，越來越多青年選擇透過高額貸款買房。據最新數據顯示，韓國年輕人的房屋貸款餘額在過去一年內激增13兆（韓元，下同，1元新台幣約為40韓元），達到140.8兆，在所有年齡層中排名第一。狂熱增加的房貸引發各大銀行的關注，導致貸款政策逐步收緊。

根據金融監督院的資料，截至6月末，韓國四大商業銀行的房屋貸款總額為449.3兆，比去年同期增加32.9兆，增幅顯著。成長主要來自20至39歲年輕購屋者的貢獻，這一代人在過去一年裡增加12.8兆貸款，佔整體增幅的38.9％。

在房地產市場上，青年世代的影響力也在擴大。韓國房地產院的數據顯示，今年上半年該族群在首爾購買8617間房，比去年同期增加35.5％，佔總購房量的34.8％。

韓國《中央日報》訪問一名現年31歲的上班族，他今年初以9億韓元買下首爾城東區的一處公寓。為了籌措購屋資金，他利用30年固定利率的房屋抵押貸款和信用貸款，取得相當於房價70％的6億韓元，規劃每月償還300萬。他表示，因為擔心房價進一步上漲會錯過在首爾購房的時機，果斷決定出手。

然而，隨著房價波動性增加，韓國各大銀行開始收緊貸款政策。KB國民銀行宣布，29日起，首都圈內的房貸年限從最長50年一律縮短至30年。換言之，在現行的償還比率（DSR）40％的限制下，年薪7000萬韓元的上班族在4％利率的情況下，最多只能獲得4.88億的貸款，較40年期貸款減少約7000萬韓元。

此外，銀行也即將推動針對「全租房」押金貸款的限制。全租房是韓國特有的租屋模式，房客簽約時付給房東相當於房價50至80％的押金，期間不用再繳納房租，到期時押金會全數返還。房東通常會利用押金再投資其他房產，因此有人批評全租房制度是推高房價的元兇之一。