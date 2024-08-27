立委鄭天財（見圖）27日遭到約談，檢察官複訊後，諭令200萬交保。（杜宜諳攝）

立委鄭天財（見圖）27日遭到約談，檢察官複訊後，諭令200萬交保。（杜宜諳攝）

國民黨籍原住民主委鄭天財，涉嫌透過前辦公室執行長張騰龍居間介紹，提供綠能、傳產等多家業者掛名為「特助」，再按月向這些業者「特助」收取數萬元不等費用，若「特助」業者的公司業務遭遇困難時，則出面幫忙質詢相關行政機關，或召開協調會「喬事」，估計鄭3年向業者收取數百萬元「供養金」，涉嫌貪汙。台北地檢署27日指揮檢察事務官兵分5路搜索鄭天財立院辦公室、住處，約談鄭天財到案。檢察官訊後諭令鄭200萬元交保，並限制出境、出海。

北檢調查，至少有5家以上的中南部的綠能、傳產業者，透過張騰龍居間介紹，掛名為鄭天財的「特助」，業者「特助」每月給付鄭數萬元不等的費用，鄭的辦公室會發給這些業者「特助」證件，另業者也自行印製名片打著「特助」名片在各地行使。 若業者「特助」自己公司業務遇上困難，例如申請綠能產業許可證、或業務「卡」在主管機關，需要協調，則請鄭天財出面「喬」事，由鄭天財以質詢行政機關方式，或邀相關主管機關官員召開協調會，要求行政機關配合。

北檢懷疑，鄭天財自2020年至2023年間利用招攬業者掛名「特助」，長期收取「供養金」後為業者「喬事」，共計收受數百萬元不法利益，涉嫌《貪汙治罪條例》不違背職務收賄罪。 北檢先於21日指揮檢察事務官、調查局北機站兵分18路搜索，以被告身分約談張騰龍、鄭的杜姓助理及相關廠商共9人，據了解，9人坦承有掛名「特助」資助鄭天財金錢情事，但否認行賄，檢方訊後全數無保請回。

北檢再於今天指揮檢察事務官，兵分5路搜索鄭天財的立院辦公室、住處等相關地點，約談鄭天財到案，據了解，鄭天財否認涉貪，檢方訊後諭令200萬元交保並限制出境、出海。