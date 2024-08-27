名媛夏黃廉盈因為外型神似女星大S(徐熙媛)，因此被封為「貴婦版大S」，2021年和美商Supperclub創始人夏天倫離婚。怎料，近日夏天倫出面爆料，前妻偷拿走女兒約280萬的紅包錢，還有婚前出軌等行為引發討論。為此，命理師沈嶸提出看法，直言夏天倫「娶錯人」，家運還有可能因此被拖垮。

命理師沈嶸在臉書上發文點出，兩人自2008年先有後婚開始到現在，緣份一直都是「刑剋」，以命理的角度而言，夏天倫完全就是「娶錯人」，娶了夏黃廉盈導致他命格、能量下滑，甚至整個夏家家運都會受到影響；夏黃廉盈嫁給身價不斐的夏天倫，則是立刻提升命格，成功晉升上流。

命理師沈嶸(左)點出夏黃廉盈命格。（圖／沈嶸魔法命理學院 提供、翻攝自夏黃廉盈 臉書）

沈嶸分析兩人命格，表示夏天倫是「有錢人能量」，命格可「連旺三十年」是真正的有錢人；夏黃廉盈雖然家境也不錯，但只是「活得像個名媛」的偽公主，並沒有富貴的能量，甚至有「賺錢辛苦」的頻率，不能算是真正的有錢人。

她也點出，夏天倫一開始臣服於女方美貌，雖然不算是真的愛上對方，但是當時愛夏黃廉盈的能量非常強烈，是這段關係中「唯一有愛情」的人，直到最後幻想破滅，才由愛生恨，從佳偶變怨偶。而夏黃廉盈則沒有愛過對方，夏天倫對她而言，只是類似於「金主」的角色。

沈嶸特別通靈調閱夏黃廉盈的腦波，以窺探對方真實想法，她表示夏黃廉盈完全沒有打算歸還女兒的紅包錢，也不打算拿掉前夫的「夏」姓，因為她認為這是她「人設」的一部份了。對於前夫提出的其他要求，她也不打算理會，目前打算要冷處理，等事情過去。

沈嶸坦言夏黃廉盈是比較愛自己的那種人，會極力打造公主人設，但現在「豪門上位」失敗，又和前夫反目，之後可能面臨夏天倫更多的爆料，將很難維持名媛人設；比起打造虛偽人設，更重要的是成為真實的好人比較實在。