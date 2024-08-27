農曆七月步入尾聲，今年的鬼門關時間為國曆9月2日晚上11點，命理專家江柏樂表示，鬼門關的前後最容易出事，不想回陰間的好兄弟會開始抓交替，他還特別點名3生肖在鬼門關那幾天須趕在子時（晚間11時至1時許之間）前回家，並小心血光之災；另外民俗專家柯柏成也提醒，鬼門關拜拜時應避免過於豐盛的祭品、且祭品必須保存期限長，並以素食為主，不要亂說「再見」，也不要踩路上的冥紙。

據《NOWnews》報導，江柏樂指出，好兄弟將在鬼門關前回地府，這時候會特別凶，有些不願意回去的還會亂抓交替。他還點名猴、虎、豬3生肖，在鬼門前後幾天要在子時前回到家好好待著，以確保安全，且這3生肖尤其要特別注意血光之災、破財、車禍等意外，不要亂說話，也不要去鬼屋。

柯柏成則在臉書發文提醒，鬼門關辦普渡有必須要尊重的禁忌，首先是避免大魚大肉或過於豐盛的祭品，擔心好兄弟吃太好留戀不想回去；其次為以保存期長的祭品為主，因為好兄弟要回去，下次明年才能再來，帶的伴手禮要保存期限長的，例如泡麵、餅乾、罐頭都很理想。

此外，他還提到，祭拜完就可以直接收供品，不需要跟好兄弟說再見，同時不可以跟好兄弟求財許願，因為鬼道眾生連吃飽都有問題，沒有財可以回饋，最後不可以亂踩冥紙，會冒犯到好兄弟。

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