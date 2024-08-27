台語天后江蕙（二姐）2015年宣布封麥，如今淡出螢光幕長達9年，近況仍引人關注，27日宣布復出歌壇，將在10月5日於大巨蛋舉辦的國慶雙十晚會獻唱，掀起粉絲熱議，歌迷也熱情留言這是復出好的第一步，更敲碗江蕙再舉辦巡演。而視江蕙為恩師的台語金曲歌王許富凱、林俊逸，今天聽聞江蕙復出好消息，許富凱開心表示：「太期待了！大家都很想念二姐的歌聲。」林俊逸則說：「身為二姐的歌迷，能夠再次聽到她的天籟，當然很興奮。」

一談到二姐將重拾麥克風開唱，許富凱瞬間化身成粉絲，除了期待國慶雙十晚會演出，更興奮向江蕙點歌，喊話：「二姐，我好想聽〈博杯〉。」林俊逸也提到，相信江蕙在休息後，會帶著滿滿的能量回歸，「祝福二姐，也恭喜所有二姐的歌迷」。

許富凱視江蕙如恩師，相當期待她開唱。（圖／中時資料照）

江蕙個性溫暖，過往毫不吝嗇提攜後輩，曾在2013年「鏡花水月」演唱會上邀來林俊逸、許富凱、曹雅雯、康康連續擔任10場固定嘉賓，令人印象深刻，會期待江蕙重啟個人巡演、再度同台演出？林俊逸坦言：「很為二姐開心，當然會很期待，但一切還是要尊重二姐的想法。」至於江蕙會有全新巡演？寬宏藝術表示，現階段是專注於國慶晚會演出。