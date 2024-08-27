今年上半年總收益221.73億元，年升8.36％。其中，包裝飲用水產品的收益年減18.3％，在總收益佔比為38.5％；飲料產品的收益增長36.7％，在總收益佔比為61.1％。

集團毛利率由去年同期的60.2％下降1.4個百分點至58.8％，主要影響因素包括純淨水產品新品上市促銷的影響、包裝飲用水產品銷量下降帶來固定成本分攤上升、以及果汁原料價格的上升。

該公司表示，上半年的網路輿情給集團品牌形象和包裝飲用水產品的銷售帶來了影響，但憑藉強勁的綜合實力和對正道的堅持，公司有充分的信心和能力迎接和應對各種機遇和挑戰。本月10日，集團創始人鍾睒睒出席中央電視台「對話」欄目，對諸多輿論爭議話題做出了回應，並分享了農夫山泉在水源地建設、農業建設、社會責任等方面持續踐行的長期主義經營理念。

未來，公司將繼續加強品牌建設，持續加大對水源地的宣傳和對飲料產品的提升和創新，進一步發展和夯實水和飲料雙引擎的格局，持續壯大農夫山泉的品牌基礎和競爭優勢，始終堅持「天然、健康」的產品理念，不斷求精和創新，向消費者提供更優質的產品和服務。而對於造謠和誹謗詆毀農夫山泉的企業和個人，公司必將堅決追究其法律責任，堅持正義，絕不退縮。