今年上半年，收益25.44億元，年減1.91％。經調整淨虧損4.38億元，去年同期經調整淨盈利7,020萬元。奈雪的茶直營門市品牌方面，門市經營利潤1.65億元，年減65.07％；經營利潤率7.8％，下跌12.3個百分點；每筆訂單平均銷售價值27.5元，減少15.12％；每間茶飲店平均每日訂單量265.9單，跌26.83％。

上半年，集團經營活動所得現金淨額為1.04億元，年減73.3％。

財報顯示，截至6月底，集團在114個城市擁有1,597間奈雪的茶直營門市，較去年底淨新增23間。集團於6月底共有297家奈雪的茶加盟門市。

展望未來，奈雪的茶表示，目前首要任務是提振門市收入表現。集團計劃在保持中、後台總成本基本不新增的前提下，適當提高營銷力度，增強品牌聲量。集團將繼續維持研發力度，力求在目前的價格水平為消費者提供更多高品質的產品，亦將繼續穩步推進包括加盟業務和海外拓張在內的增量業務。