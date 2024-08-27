以色列軍方週二表示，突擊部隊從加薩走廊南部的一個隧道中，救出了一名中年男性以色列人質。以色列國防軍（IDF）在一份聲明中表示：「他的健康狀況穩定，正在被轉移到醫院接受醫療檢查」。聲明也提到，人質救援的成功得益於精確的情報。

以色列時報(Times of Israel)報導，獲救的是52 歲的法爾漢卡迪(Qaid Farhan al-Qadi)，來自南部城市拉哈特(Rahat) 附近的貝都因社區。他是個相當平凡的普通人，10 月7 日當天，他在馬根基布茲(Kibbutz Magen) 的一家包裝工廠擔任警衛。

此次行動由以色列國防軍南方司令部、以色列國內安全局辛貝特 (Shin Bet)，和以色列國防軍第162 師所策劃，而行動發起者是以色列海軍旗下的「第13突擊隊」(Shayetet 13)，在加薩南部的地下隧道內發現了法爾漢卡迪，他看起來很消瘦，立即將人質送往所羅卡醫療中心(Soroka Medical Center )。不久後，在醫院與人質本人的同意下，卡迪穿著病人服坐在椅子上，面帶微笑的照片發布在網路上，他身邊的是聞訊趕到的家屬。雖然神色還算良好，但明顯比遭綁架前要瘦得多。

以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)表示，卡迪的獲救是「大膽而勇敢」的行動。以色列總統哈佐格(Isaac Herzog)表示，他對這一事態發展感到「欣喜若狂」。

家屬發布的卡迪綁架前照片，與之對比，如今確實憔悴許多。(圖/X)

人質家庭互助論壇肯定這場行動，慶祝 11 個孩子的父親回家。但也呼籲各方關心還沒有辦法回家的人質。文章寫道「凱德的回家簡直就是一個奇蹟。然而，我們必須記住：僅靠軍事行動無法解救剩餘的108名人質，他們已經遭受了326天的虐待和恐怖。」

上星期，在汗尤尼斯的一次夜間軍事行動中，以色列部隊找到6名人質的遺體。