烏克蘭總統澤倫斯基於27日表示，他將在9月的會議上向美國總拜登提出一項勝利計畫。

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）報導，澤倫斯基指出，該提案也將提交給兩位美國總統候選人，副總統賀錦麗和前總統川普。

川普在總統競選中曾聲稱，如果當選，他將在24小時內結束戰爭，但他未透露具體內容。

在基輔舉行的2024年烏克蘭獨立論壇上，澤倫斯基表示，持續的庫斯克（Kursk）入侵是勝利計畫的一部分。

澤倫斯基表示，其他內容包括烏克蘭參與全球安全基礎設施、通過外交手段施壓俄羅斯結束戰爭，以及經濟方面的考量，但未透露具體細節。

澤倫斯基提到，他不斷強調烏克蘭西方盟友對在俄羅斯境內使用武器的紅線。

「他們不想談這個，我不斷提起。」澤倫斯基調侃表示，「奧運會已經結束，但乒乓球還在。」

基輔長期以來主張，對長程武器使用的限制正在扼殺其戰爭努力，而西方夥伴則認為，允許烏克蘭用他們提供的武器深入打擊俄羅斯領土可能會引發戰事升級。

今年5月，美國允許烏克蘭使用精準火箭發射器海馬士（HIMARS）、「導引多管火箭系統」（GMLRS）和砲兵對俄羅斯邊境附近的領土進行打擊。

但美國和英國仍禁止烏克蘭使用美製「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）長程飛彈和英製暴風之影（Storm Shadow）巡弋飛彈對俄羅斯境內進行更深層的打擊。

烏克蘭對這些論點表示不滿，並在8月6日入侵庫斯克後加大了解除禁令的壓力。