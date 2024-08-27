大陸北京於25日舉辦世界機器人大會，許多廠商參加展示自家研發的機器人，豈料，就有民眾發現，舞台表演時，後方站著的機器人被設備固定住，僅原地做出左右搖擺的動作，而站在前方的機器人則是由女模特兒扮演，後來這批女模特兒扮演的機器人下舞台後，被現場不少民眾包圍，甚至就對其上下其手亂摸。

一名網友在「X平台」PO出4段影片，並指出25日大陸北京舉辦世界機器人大會，有廠商請來真人模特兒假扮成「仿真機器人」表演，不過廠商卻未向現場觀眾說明，有些是「真人模特兒」，導致觀眾就對這些「機器人」模特兒上下其手亂摸，甚至還有「機器人」模特兒身邊有助理幫忙擦汗、補妝與吹電風扇。

從曝光的影片可見，有間廠商號稱做出「仿生機器人」，且還在「仿生機器人」兩旁站著模特兒扮演的「機器人」，另外，模特兒假扮的機器人，站在表演舞台前方表演，而舞台後方則是站著被設備固定住的「仿生機器人」，僅在原地做出左右搖擺的動作。

影片還拍到，穿著「機器人」服裝的模特兒中場休息時間，於舞台下坐在椅子上用餐，還有模特兒被人群包圍，任由民眾抓頭髮、摸胸口的服裝，甚至有民眾就直接摸著模特兒的臉、嘴巴，另外，還有模特兒拿著飲料在會場上走著，身旁也是被一推民眾包圍。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「如果失去了想像、失去了弄虛作假，那真的是生不如死」、「機器人小姐姐好委屈」、「有沒有可能，猥瑣男假裝認不出真人，然後瘋狂揩油機器人模型」、「人工智慧：花多少人工，現有多少智慧」、「作業機器人的演員相當專業的，卸貨後還繼續裝」、「不過真的好漂亮，真的像是遊戲的臉模」、「這個假機器人被鹹豬手摸慘了」、「看破步說破，摸的人未必不知道」。