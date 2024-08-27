安芝儇從韓國來台灣發展，加盟台鋼雄鷹啦啦隊成為「WING STARS」成員，5月宣布移居高雄，擁有親民個性絕佳身材，被稱為「最強外掛」，每每上場應援總能圈粉無數，IG追蹤人數迅速衝破62萬。近日安芝儇18歲照片被翻出，青澀模樣與現在判若兩人，掀起粉絲討論。

安芝儇來台後人氣持續上升，她也經常寵粉在社群公開生活點滴，吸引大批粉絲目光。事實上，她早在高中時就已經成為啦啦隊員，近日有網友挖出她18歲時青澀的應援影片，可見她當時頂著妹妹頭瀏海，妝容乍看之下也比現在厚重，還帶有嬰兒肥的臉蛋，看上去豐腴可愛，下顎線對比現在比較不明顯，全身上下散發著青澀的氣質，但仍不難看出是安芝儇本人。吸引許多網友圍觀評價：「芝儇好漂亮」、「小安最美」、「聲音很好聽耶」。

安芝儇青澀舊照被挖出。（圖/ 翻攝自X）

目前安芝儇定居高雄，先前她曾發文提到，希望可以有更多時間體驗台灣文化和美食，而如今的安芝儇對比過去，瘦很多五官也變得更加立體，看上去氣色極佳，可見在台灣的生活多采多姿。

安芝儇來台發展前經歷豐富，在韓國擁有10年啦啦隊經驗，無論籃球、排球、足球等，都有她在場邊應援的經驗。她先前受訪時，曾提到台灣與韓國球場應援文化的差距，認為在台灣比較有機會可以拍攝廣告、上節目，而且台灣粉絲也非常支持她，讓她感受到溫暖；反觀在韓國，如果沒有達到粉絲期待的樣子，可能就會招來惡評。