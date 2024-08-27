西班牙人瑞布拉尼亞斯（Maria Branyas Morera）日前以117歲高齡離世後，由日本的糸岡富子接棒成為目前在世的最高齡人類。外界往往好奇他們長年保持健康的秘訣，然而，科學家們卻警告，最好避免將百歲人瑞的個人習慣視為長壽的普遍法則。

根據金氏世界紀錄官網，布拉尼亞斯認為，她的長壽得益於規律生活、平靜、與親友保持良好關係、接觸大自然、情緒穩定、無憂無慮、沒有遺憾、常保積極心態、並遠離「有毒」的人。然而，生物領域專家們對此表示懷疑。

英國布萊頓大學（University of Brighton）的老化生物學教授法拉格（Richard Faragher）指出，雖然上述建議乍聽之下很吸引人，但學界仍在試圖釐清長壽的緣由。他認為，成位超過百歲的人瑞主要有兩項理由——幸運和基因。

首先，法拉格認為，有些人瑞純屬幸運。換言之，人瑞擁有某些習慣，並不意味這些習慣有助延長壽命，類似的邏輯錯誤被稱為「倖存者偏差」。他舉例表示，有人瑞在世時每天抽60根菸，並不代表每天吸菸有益健康。

第二項主因則是人瑞可能具備特定基因，讓他們的壽命明顯比他人更常。法拉格強調，上述兩項原因得出一個共同結論：「永遠不要聽信人瑞的健康和生活建議」。

法拉格進一步解釋，人瑞通常並不遵循普遍公認的健康生活方式。例如，他們大多數不進行大量運動，有時甚至飲食也不健康。然而，一項研究證實，不吸菸、適度運動、適量飲酒以及每天攝取5份水果和蔬菜，可將預期壽命延長最多14年。

布拉尼亞斯的長壽是否真的是運氣使然？她的女兒莫雷特（Rosa Moret）則認為，遺傳因素在其中發揮了重要作用。她表示，母親從未住院，也從未骨折過，健康狀況一直非常良好。

法拉格還補充，許多有關百歲老人長壽的討論可能只是反向因果關係的例子。人們可能因為身體狀況良好而變得更加樂觀，並不是因為樂觀才變得更長壽。

倫敦大學學院（University College London）教授傑斯（David Gems）也同意運氣在長壽中有關鍵作用。他以線蟲為例，即使基因相同且在相同條件下飼養，衰老速度也存在差異，有些線蟲在10天內死亡，有些則可存活30天。

雖然在個人層面上，運氣可能解釋了為什麼有些人能活過100歲，但專家一致認為，改善醫療和衛生條件在提高整體預期壽命方面至關重要。國際長壽中心執行長辛克萊（David Sinclair）表示，疫苗接種和潔淨水資源使預期壽命顯著提高，未來在老年人健康上也將出現顯著進步。

然而，辛克萊也提醒，雖然人瑞通常被視為長壽的象徵，但他們的生活並不一定如想像一般充滿歡笑。隨著年齡的增長，獨居和健康問題成為他們面臨的挑戰。

布拉尼亞斯的去世再次引發了人們對長壽的思考，但科學家們仍在探索究竟是什麼讓這些百歲老人能夠如此長壽。正如法拉格所言，或許運氣和基因才是真正的關鍵，而不是生活習慣。

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