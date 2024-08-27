女星陳天仁是五洲製藥廠長千金，過去在球場被拍到而有「象迷娘」封號，去（2023）年與男星周孝安離婚後，上月傳出與饒舌歌手Spark皇毅交往後，不只戀情見光死，不願被抹黑的男方因此爆料揭底，閨密邱偲琹隨後也與女方翻臉，現在連閨蜜男友郭方儒也忍不住公開惡行，酸陳天仁：「好笑又噁心。」

郭方儒27日在限時動態分享一張截圖，內容是陳天仁在新貼文中提到自己「一直以來都有做公益的習慣」，沒想到這句話卻被郭方儒笑稱「今日看到後座力最強的一句話」，直言對方讓人覺得好笑又噁心。他認為如果真心想做公益，並不需要到處告訴大家，再加碼爆料，「真的想廣播的話，我這邊來幫忙一起：這個人一直以來其實只有騙錢的習慣」。

陳天仁聲稱自己一直都有做公益。（圖／IG@tts0og）

郭方儒狠酸陳天仁做公益還公開廣告。（圖／IG@aldrich0506）

郭方儒近一步表示，對方不斷說自己被抹黑，但其實「紀錄、證據（郭方儒）都有看到」，現在還把「說實話的人」全部退追，這種行為也令他覺得相當可笑，並狠酸：「說到底就是一個長不大的屁孩。」

事實上，陳天仁在Spark皇毅發文指控後，曾透過律師發表4點聲明，坦承確實與對方有過一段戀情，但分手時都已表達明確心意，也認為交往期間無愧於對方，沒想到卻因對方無端猜忌占用版面，更反批Spark皇毅「分手後執意詆毀他方名譽之舉實令人費解」。

陳天仁發表4點聲明。（圖／陳天仁提供）