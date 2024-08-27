許多人睡覺時可能習慣裸睡。一位女子近日晚上洗完澡後，沒穿衣服直接躺床睡覺，沒想到卻被隱翅蟲感染到私密處，而她直到第4天私密處像是整塊爛掉，尿尿時感到強烈的刺痛、燒灼感，才終於發現原因，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，第1天她的下體搔癢、紅腫，原以為只是私密處細菌感染、放著就會好，隔天她發現狀況沒有改善，馬上擦了消炎藥消腫，沒想到第3天狀況急速惡化，「下面就很像要爛掉，尿尿的時候會非常刺痛，很像燒起來的感覺，而且那個噴的範圍很大，完全都沒辦法避開」，最後原PO在床上找到隱翅蟲屍體，才終於得知病因，也馬上就醫進行治療。

對此，許多網友紛紛回應，「天啊好慘，不過隱翅蟲不會咬人，應該是沒注意到然後壓到接觸到體液了，現在夏天很容易有隱翅蟲，可以噴有尤加利跟薄荷的精油在床附近」、「我之前也有大腿根部被弄到過，差點就弄到私密處了，之後塗藥塗超久，中間還結痂流膿超級痛，醫生也說盡量傷口不要碰到水，我那陣子都用濕毛巾擦身體代替洗澡」。

事實上，根據本站過去報導，皮膚科醫師陳文惠分享，常見的隱翅蟲皮膚炎多半是蟲體毒素的緣故，只有在蟲體爆裂的時候才會釋放；陳文惠提醒，隱翅蟲蟲體非常小，揮趕或拍打時易造成蟲體破裂，順勢讓毒液流出刺激皮膚，建議可以吹氣或抖落方式驅蟲，不甚接觸毒液時，應盡快以大量清水或生理食鹽水沖洗並就醫。