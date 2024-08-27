AI霸主輝達即將在周三（28日）美股盤後公布財報。在財報揭曉前，投資者的緊張情緒高張。周二（27日）美股主要指數開盤走低，以科技股為主的那斯達克指數早盤一度大跌逾百點，但盤中跌勢收斂，指數一度由黑翻紅。台積電ADR一度出現逾2%的跌幅。

截至台北時間27日晚間10點30分，道瓊工業指數下跌19.43點（或0.05%），暫報41221.09點；那斯達克指數上漲10.58點（或0.06%），暫報17736.34點；標普500指數上漲4.07點（或0.07%），暫報5620.91點；費城半導體指數上漲21.97點（或0.43%），暫報5119.31點。

5大科技巨頭僅亞馬遜走低，跌幅0.95%，蘋果漲0.45%，谷歌母公司Alphabet漲0.11%，微軟漲0.11%，臉書母公司Meta漲0.44%。半導體類股漲跌互見，輝達漲0.60%，超微漲0.58%，台積電ADR跌0.12%，聯電ADR跌0.52%。

投資人正在密切關注輝達財報，特別是在美股7巨頭中的其他公司交出令人失望的財報季之後。如果輝達的財測不如預期，可能會動搖投資者對AI驅動的市場反彈信心。

Edmond de Rothschild多資產負責人Michael Nizard表示，輝達的重要性可能超過通膨數據，「我們知道通膨的進展步伐正在好轉，但我們不知道這個AI巨頭的財測會如何，這可能會對市場造成衝擊」。