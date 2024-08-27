明（28）日星象將出現「六星連珠」，即水星、火星、木星、天王星、海王星、土星將連成一條線，對此命理專家小孟老師提醒，4個生肖要小心謹慎，像是健康出狀況或是交通意外。

第一名 羊

屬羊的人要特別注意身體健康，過去如果有舊疾的話，也比較容易出現一些健康狀況。

第二名 龍

屬龍的人在六星連珠日要特別注意有交通事故、意外，就算走路也可能跌倒，必須小心留意。

第三名 虎

屬虎的人則要小心小人或是有些八卦流言是非出現，所以要千萬記得，如果有同事或者周邊的人在不高興、吵架，都不要介入。

第四名 鼠

屬鼠的人如果投資股票基金要小心謹慎，容易有投資套牢的狀況，想要購買一些商品要先比價，不然就會越買越貴或是買到很貴的商品。

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