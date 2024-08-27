總統賴清德大選前被質疑萬里老家違建「賴皮寮」爭議，賴當時在政見發表會宣布，萬里老家將交付公益信託，被在野黨質疑遲不兌現。賴委託民進黨中央27日在該地舉辦「萬里礦工生活紀念館」啟動說明記者會。但新平溪煤礦博物園區於同一天提報「歷史建築」登錄審查，理事長龔俊逸向文化局請命，希望能讓園區以整體方式通過文資登錄。粉專「政客爽」質疑，違建輕易解套，但沒文資身分的平溪館明年恐被迫關門。

新平溪煤礦博物園區理事長龔俊逸表示，《國土計畫法》明年實施後博物園區將被迫關業，他們已多次收到中央單位通知，主張博物園區算是違法使用，要他們盡快以提報文化資產的方式合法，他強調，此舉目標是利於博物園區未來能成立非盈利公司、以公益信託方式繼續經營。

煤礦博物園區原址為新平溪煤礦礦場，2003年原址設立煤礦博物館後，同年被文化部文化建設委員會頒定為全國首批地方文化館之一，龔俊逸說，博物園區是台灣目前系統性保存最完整的園區，更常進行國際交流，7、8年前曾以「歷史建築」申請登錄，卻被以資料不全為由駁回，3、4年前因《國土計畫法》即將實施，他又提出以「文化景觀」申請，經文化局建議改回「歷史建築」申請，卻只過了4案。

新平溪煤礦博物園區提報「歷史建築」登錄8案，但新北市文化局因產權、被認為無保存價值等問題，僅有4案列冊追蹤，今（27）日在新北市府文化局開其中一案審查大會，新平溪煤礦博物園區理事長龔俊逸在會上向文化局請命，希望能讓博物園區以整體方式通過文資登錄才有保存價值。（新平溪煤礦博物園區提供）

政客爽27日做對照圖，直呼：這是平溪煤礦博物館，沒文資身分，明年恐被迫關門；這是違建解套的皇家博物館（賴皮寮），有賴讀書的桌子，跟玉照一張，供國民參拜。

網友表示「就可以名正言順花人民納稅錢保養維護，真神啊」、「這房子是誰的? 維護又要用納稅人的錢? 違建可以用納稅人的錢光明正大花? 而且這完全不像礦工住的房屋！為什麼礦工紀念館不設置在符合的地方」、「應該建一座賴功德紀念堂，而且衛兵全部移至紀念堂站哨、表演」。