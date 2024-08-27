美國游泳選手特魯維特女士（Ali Truwit）去年（2023）在中美洲浮潛時，遭遇鯊魚襲擊失去一條腿後曾對游泳心生畏懼，但他僅一年多的時間內重新拾起對水的熱愛，並準備在即將於週三（28）開幕的巴黎帕運會上角逐金牌。

據美國《CBS News》27日報導，現年24歲的特魯維特表示：「我喜歡逆境重生的故事。我一直依靠其他人的逆境故事來幫助自己堅持，這種感覺像是大膽而不切實際的希望，一年內與鯊魚搏鬥、生還、失去一條腿，然後參加巴黎帕奧會。」

Just one year after losing her lower leg in a shark attack, swimmer Ali Truwit will be competing for gold at the 2024 Paris Paralympics.#paralympics #olympics #alitruwit #sharkattack #teamUSA #swimming pic.twitter.com/gHdc3p3hyu — Brut America (@brutamerica) August 27, 2024

來自康涅狄格州的特魯維特和一位朋友於2023年5月24日在土克斯及凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）浮潛時遭遇了鯊魚襲擊，特魯維特的左小腿被咬傷。「我們試圖反擊，當時我立刻想到：『我是不是瘋了，還是我真的沒有腳了？』」這是一個非常難以接受的景象，但我立刻進入了行動狀態。」

在流血不止的情況下且鯊魚在周圍徘徊，這位前耶魯大學的游泳選手進入競賽模式，迅速游了約68公尺到達船邊。上船後，特魯維特的朋友索菲（Sophie Pilkinton）迅速使用止血帶，止住了特魯維特的出血狀況。隨後，她被緊急送往醫院並搭機轉診回美國，接受了3次手術。她在23歲生日當天接受了小腿截肢手術。「那是一段非常黑暗的日子，但我還活著，而我差點就不在了。」

隨著特魯維特進行康復訓練，她不再抱怨：「為什麼這事發生在我身上？」而是將注意力集中在「為什麼不全力投入做一件事？」於是，特魯維特將目標定在2024年的巴黎帕運會，即便時間很緊迫。但她仍進行了義肢訓練和力量鍛煉，並與創傷治療師合作，通過敘事療法重塑人生，對抗夢魘。

特魯維特解釋：「這樣我就不會讓恐懼支配我的生活，我已經失去太多，對於我還能爭取回來的東西，我一定會努力去爭取。我不想失去一條腿的同時，還失去對水的熱愛。」她與俱樂部教練巴龍（Jamie Barone）合作，幫助她爭取帕運會的參賽資格。

「隨著我不斷努力，閃回的畫面減少了，傷痛也減輕了。」在今年6月底舉行的美國帕運會選拔賽中，特魯為特贏得了100公尺仰式、400公尺自由式和100公尺自由式冠軍。她將與帕運會女泳將朗恩（Jessica Long）以及多位從東京回歸的獎牌得主一起代表美國隊出戰。

「聽到自己的名字入選隊伍時，這對我來說是一個提醒，告訴我自己比我想像的更強大，我們每個人都比自己想像的更強大。」

特魯維特表示：「一年前，我只是努力重新下水，現在，我重新下水，那種喜悅感又回來了，笑容也回來了。能夠再次擁有這種感覺，我感到非常感激。說實話，這是我游泳生涯中最自豪的時刻之一，因為我知道這需要多少努力。」