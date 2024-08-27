中租控股表示，盛能股份即是仲昱電業的子公司，此次以現金給付3.1億元，每股10元。每價格參考依據是依盛能股份最近期經會計師查核簽證財務報表每股淨值作為評估交易價格之參考，並考量其獲利能力及未來發展潛力。

盛能股份目前每股淨值是8.08元，依中租公司公告，仲昱目前已投入新台幣3.11億元，仲昱電業持股100％。

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