中租控股表示，盛能股份即是仲昱電業的子公司，此次以現金給付3.1億元，每股10元。每價格參考依據是依盛能股份最近期經會計師查核簽證財務報表每股淨值作為評估交易價格之參考，並考量其獲利能力及未來發展潛力。
盛能股份目前每股淨值是8.08元，依中租公司公告，仲昱目前已投入新台幣3.11億元，仲昱電業持股100％。
中租控股27日代子公司中租迪和、合迪及仲信資融其共同子公司仲昱電業公告投資盛能(股)公司現金增資股31,000張、3.1億元。
中租控股表示，盛能股份即是仲昱電業的子公司，此次以現金給付3.1億元，每股10元。每價格參考依據是依盛能股份最近期經會計師查核簽證財務報表每股淨值作為評估交易價格之參考，並考量其獲利能力及未來發展潛力。
盛能股份目前每股淨值是8.08元，依中租公司公告，仲昱目前已投入新台幣3.11億元，仲昱電業持股100％。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。