美國德州106歲人瑞史塔頓（Dorothy Staten）最近接受國家廣播公司（NBC）訪問，暢談延年益壽的心得。年過百歲，史塔頓至今仍住在自己的公寓，身體健康，胃口很好，「感覺自己就像16歲」。史塔頓曾在有錢人家專職廚師，她熱愛美食，最愛的食物是豆子與新鮮蔬菜，在健康、美味的飲食方面擁有豐富經驗，對於什麼該吃、什麼不該吃，有一套明確的守則。

NBC節目「今日秀」（Today）日前以電話訪問史塔頓。她1918年6月17日出生於德州奧斯汀，現居德州靠近墨西哥邊界的艾爾帕索（El Paso），開朗充滿活力。史塔頓在自己的公寓住了40多年，80歲的女兒蘿西（Rosie Lyles）住對門。蘿西說，老母除了視力有些問題，裝了心律調節器，全身狀況不錯，她幫母親做的餐點，母親都很愛吃；家人多半長壽，有個阿姨活了104歲。史塔頓自述「胃口很好」，提到某些食物就笑容滿面。

Dorothy Staten knows the importance of having a room of one’s own. At 106 years old, she still lives in her own apartment, enjoying good health and sharing tips on how to live a long life.



“I feel like I’m 16 years old,” she told https://t.co/LaKO1WBr7r. https://t.co/7jDpr1yJeQ — TODAY (@TODAYshow) August 26, 2024

多吃蔬菜水果

史塔頓的9大養壽建議有7項與飲食有關。第一是多吃蔬菜水果，新鮮蔬菜是她的心頭好，尤其是含有大量胡蘿蔔素、纖維素、抗氧化劑的胡蘿蔔，有助防癌、有益心臟與消化健康的青花菜，還有對於心臟健康很有益處的菠菜等綠葉蔬菜。她也喜歡吃西瓜與哈密瓜。西瓜富含抗發炎、抗氧化劑的茄紅素，能降低血壓，有益心臟健康，哈密瓜含有胡蘿蔔素與維生素C，兩者均屬抗氧化劑，可防細胞損傷。史塔頓也會吃雞肉與魚，其餘肉類並不排斥但吃得不多。

高壽106歲的美國德州女人瑞史塔頓的日常飲食攝取大量新鮮蔬果，蛋白質來源以雞肉、魚肉為主。（示意圖：shutterstock／達志）

超愛豆類不碰糖

史塔頓的第二個建議是別吃糖，她不僅不吃糖，也不愛吃甜食。許多健康不良問題均與高糖有關，例如高血壓、肥胖、中風、痛風、癌症、氣喘、憂鬱、早逝。第三是享受豆類，這是她最愛的食物之一。豆類是植物性蛋白質與纖維素的極佳來源，也含有維生素、礦物質與其他營養素。豆類也是全球長壽「藍色寶地」居民的主食之一。紐約市註冊營養師卡賽提（Samantha Cassetti）說，長壽健康的人，通常每天吃半杯到1杯的豆子。

避免油膩多喝茶

第四，避免油膩食物。史塔頓不喜油膩，心臟科醫師指出，油膩、太鹹的菜餚會破壞用餐時的營養選擇。曾有研究顯示，攝取高脂、高糖的點心零食很難戒除，還會改變大腦的活動。第五是多喝茶，史塔頓不僅常喝茶，還盡量喝無糖的茶。營養師認為，喝無糖茶是好習慣，茶湯是超級食物之一，含有抗氧化劑，不加糖的茶熱量或脂肪含量幾乎是零。史塔頓也喝很多水，而且絕對不喝冰冷的水。有研究顯示，冰水會降低心率，太冰冷的飲料可能讓某些人發生心房顫動（心律不整的一種）。

常散步、不喝酒

第六是常散步。史塔頓視力惡化之前，她經常出門散步，現在即使外出不便，她仍在女兒的協助之下於自家公寓裡走動。研究發現，每天步行30分鐘即可降低研究心血管疾病與失智症的風險，還能改善情緒、睡眠品質與活力。步行不需要專業訓練，相對安全。第七，史塔頓偶爾會吃冰淇淋，但從來不多吃，「偶爾吃一點就好」，她也幾乎不喝汽水。

第八是不喝酒。史塔頓的女兒蘿西建議她喝一點葡萄酒，有助心臟健康，但史塔頓還是不喝。世衛組織曾警告，任何程度的飲酒對於健康都不安全，酒精至少會引發7種癌症。第九個建議是誠實度日，蘿西說，老母善待每一個人，而且力求公平：「她對人坦誠相待，她心中的長壽之道是孝順父母、友愛手足。」