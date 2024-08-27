第一財經報導，蔡霆於2014年11月加入平安，曾任平安集團首席創新執行官辦公室專案經理、平安集團戰略發展中心研究助理／高級項目經理、平安集團人力資源中心員工服務部副總經理（主持工作）、平安銀行人力資源部總經理、平安集團副首席財務執行官、平安人壽董事長特別助理、平安人壽總經理助理。加入平安前，蔡霆曾任埃森哲（中國）有限公司諮詢經理。

一位平安人壽內部人士表示，平安有成熟的梯隊建設規劃，蔡霆是平安長期培養的優秀幹部，在集團、銀行、壽險輪崗培養多年。

從平安人壽管理團隊排序來看，蔡霆位列黨委書記、董事長楊錚及總經理余宏之後，同時也是執行董事。

值得注意的是，在平安人壽的執行董事中，現任平安人壽黨委書記、董事長楊錚及總經理余宏均為「60後」。楊錚生於1964年2月，今年年滿60歲；余宏出生於1968年10月，今年55歲，兩人均臨近退休年齡。

在平安人壽的11位高管團隊中，除了余宏外，還有4位「60後」成員，包括平安人壽副總經理胡景平，分管個險事業部機構督導部；平安人壽副總經理、財務負責人及首席風險官鄧明輝，分管財務部、風險管理部；平安人壽副總經理王國平，分管社區網格事業部、獨立經紀人業務部；以及平安人壽合規負責人、總部法律合規部總經理郭記明。其中，1963年11月出生的王國平也到了退休年齡。

報導稱，隨著蔡霆的加入，平安人壽高管團隊出現了兩位「80後」。未來，平安人壽或將繼續補充「新鮮血液」。