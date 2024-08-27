前桃園市長鄭文燦涉嫌在9.12公頃的工五擴大市地重劃案收賄500萬，桃檢總動員，調詢及訊問131人次、搜索40處細查，27日迅速偵結，以近10萬字起訴書細數鄭文燦等11人的不法，估計不法利益高達24億元，在偵辦期間，檢方又在鄭文燦暗櫃搜出678萬餘元，將另案偵辦財產來源不明罪。名嘴黃揚明指出，搜到的現金外包裝有台銀、永豐、新光等識別字樣，但鄭文燦與其妻沒在永豐及新光開戶，遭另案偵辦就不意外了。

黃揚明27日在臉書發文指出，根據桃園地檢署提供，在鄭文燦住處搜索到的現金外包裝，可看出包括有台灣銀行、永豐銀行、新光銀行等銀行的識別圖樣。不過，鄭文燦最近一次查詢得到的財產申報資料中，他與妻子名下存款開戶行庫包括：台灣銀行、第一銀行、渣打銀行、台北富邦銀行、中華郵政、台新銀行、安泰銀行、台灣企銀。他與太太並沒有在永豐及新光銀行開戶。

黃揚明強調：那麼，鄭文燦若無法說明清楚這些現金的來源，檢方會另案偵辦財產來源不明罪，就不意外了！