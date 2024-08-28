近來墾丁旅遊，不被國人青睞話題，引發許多討論，不少人指出物價太高、不肖商家亂抬價、交通等諸多問題。屏東出身的女星KIMIKO（林睿君）也發文替家鄉說話，怎料，卻被網友嗆聲，為墾丁平反，但人卻住在台北。對此，KIMIKO再度發文替自己澄清，並舉出推廣家鄉做過的實際行動。

KIMIKO在臉書上曬出網友留言截圖，有人酸：「為墾丁平反，說我愛恆春？然後人住北部」。也有人指出KIMIKO上一篇貼文只會說些墾丁好美、有溫度，這樣不著邊際的話。針對網友說法，她也發文反駁：「只會說些不著邊際的話嗎？沒有喔，實實在在做著很多事喔」。

KIMIKO透漏自己會自費推廣家鄉禮品。（圖／翻攝自KIMIKO 臉書）

KIMIKO發現有很多人不理解，「推廣」到底要面臨多少挑戰，她說：「看起來只是兩個字，出一張嘴都很簡單，但實際做起來卻充滿無數挑戰」。以自已為例，透露自己每年都會自費訂購在地好禮送給好友和合作夥伴，希望可以藉此讓更多人認識屏東。

她也坦言因此要遇到不少困難，例如有些商家可能缺乏行銷概念，因此禮品需要重新包裝，另外加上物流處理問題，導致她每份禮品的額外成本，大約增加300元到800元之間，若是冷凍食品又會更麻煩。有時候商家一個售價480元的禮盒，她要自行吸收多出來的600元，整個推廣成本達到1080元，這還不包括人力和時間等隱形成本。

KIMIKO表示自己這些年持續這樣做，發現實質效益似乎不明顯，甚至可能會面臨被拍照上傳，或留言嘲笑「只送些不知名小禮」的風險。但也有遇過客戶覺得禮盒很驚艷，而去談大量採購，她都樂見其成，會直接給對方訂購電話，讓雙方自行洽談，「商家搞不好從頭到尾都不知道訂單是來自我的引薦」。

面對困境和挑戰，KIMIKO表示不僅是在推廣產品，更是在推廣在地文化和傳遞自己的價值觀，「儘管短期回報不明顯，但長期來看，總得有人願意先開始！我是什麼很傻的人嗎？大概是吧」。