一輩子良心事業被網紅害慘？有女網友在網上抱怨，因為從小吃到大的大廟旁的關東煮攤販，因為被網紅拍攝爆紅後，竟遭到檢舉，而被國稅局查稅，害得1天可能賺不到500元的老闆被刁難，無法做生意；對此，網友則認為「如果老闆的營業額根本沒有那麼高，是真的很冤應該要去申請免開」、「照規定走啊，委屈什麼」。

一名女網友在「Dcard」發文「老闆做了一輩子良心事業被網紅害慘」，她提到老家後門有一間廟，而旁邊有一攤「關東煮」小攤販，是她從小到大的回應，且關東煮的價格，一直來是以非常佛心的價格，不同的品項價格約落在3至8元，湯則是喝到飽，讓她花不到100元就能吃很飽。

女網友也表示，老闆每天就是用最天然的紅、白蘿蔔與大骨去熬湯，並非添加香精的湯頭，而老闆賣的關東煮價格便宜，只因為覺得大家生活辛苦，認為賺到能過活的日常所需費用就好，另外，老闆也是採取信任制，顧客吃完在告知吃的東西結帳即可，她也曾聽到有位沒水準的客人沾沾自喜向朋友說「沒結帳就離開也不會怎樣」，這樣佛心的老闆，一天連$500可能都沒賺到。

豈料，關東煮攤因為被網紅去拍攝後，提高知名度，卻反遭其他人檢舉，導致國稅局要求老闆「開發票」，但是，老闆因為不懂網路，也不可能請網紅來，但因為網紅的宣傳，害得老闆被刁難，無法做生意。

因此，這樣的事情發生，讓女網紅怒怨「網紅可以幫人、更可以害死，政府可以查，但不能這樣欺負平民老百姓，檢查評估的標準是否需要檢討一下？」，她也認為，關東煮攤販看似人很多，但是每個客人僅是幾塊錢在賺，也沒因為爆紅就漲價，準備的食材量也一樣沒便多，畢竟攤子只有老闆一個人在顧，讓她不禁為老闆抱委屈「真的不知招誰惹誰了？」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「如果老闆的營業額根本沒有那麼高，是真的很冤應該要去申請免開」、「應該是有同業以為他找了網紅來宣傳，然後眼紅檢舉吧？或是其他看上那個位子的人檢舉的？」、「我有看錯嗎？網紅幫忙宣傳→老闆生意變好→路人持續檢舉老闆違法，然後你的結論：網紅欺負人」、「照規定走啊，委屈什麼」、「提出營業額沒到的證明就可以，一堆大型連鎖飲料店都沒在開發票了」。