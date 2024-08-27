米其林指南最新摘星名單今（27）日下午正式揭曉，台中市超越去年、共奪下11顆星；其中，位於單元二的「JL Studio」餐廳摘下唯一「三星」殊榮；位於七期的「Forchetta」、「鹽之華」，以及七期附近的「元紀」、「文公館」均摘下一顆星，大七期生活圈相當於擁有7顆星，成為中台灣米其林餐廳密度最高的豪宅聚落！

開發商認為，從台中米其林餐廳聚集在大七期生活圈來看，顯示米其林指南對高級街廓氛圍和生活質感的偏愛。而大七期近幾年不僅吸引米其林餐廳進駐，包括高端飯店、A級商辦接連搶進，吸引各大品牌建商爭相插旗推案，穩站中台灣房市領頭羊的地位。

根據樂居網的統計，七期近一年房價漲幅達18.71％，新屋成交均價達到每坪72.77萬元；而以低建蔽率、低容積率、低密度與高綠覆率的「三低一高」特性，吸引豪宅聚落與名廚餐廳進駐的單元二重劃區，房價漲幅更高達20.34％，新屋成交均價約68.32萬元。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，大七期已成為台中最具魅力的高端居住生態圈，有七期的繁華、也有單元二的舒適宜居環境，為雲端階級打造出專屬的高品味生活方式。其獨特的高級感與優越的街廓氛圍，不僅吸引了眾多米其林餐廳進駐，也使頂級建商的品牌效應與區域內形成的高端社交圈更加鞏固，成為吸引高資產族在此置產的關鍵因素。

觀察單元二品牌建商推出的預售新案，單價站穩7字頭，更不乏有8字頭的成交案。其中，持續深耕單元二的陸府建設，在新公益生活圈打造永久會館「陸府植深館」與「陸府美學總部」，持續提供住戶永續服務。

陸府位於單元二的預售新案「續森」，產品規劃68至108坪，戶戶配備雙植樹大陽台，讓社區擁有超過200％綠覆率，實登已揭露總價破億元交易，創下單元二區內最高成交單價與最高總價紀錄。

此外，雙橡園開發在單元二繼推出「S1」、「1812」、「2279」之後，今年六月推出「1920」預售新案，最新實登揭露均價達78.66萬元，最高成交單價來到85.47萬元；後續的「2279」即將完工交屋，為單元二再添一棟豪宅新成屋。

而精銳建設在單元二繼「精銳博」、「精銳Garden One」之後，「精銳SKY ONE」案均價已突破7字頭，最高單價近逼8字頭；而位於文心南五路三段與大墩十一街口的「精銳ABBA」也已開工動土，詢問度頗高。