中國大陸房地產的「包租公」鼎固，去年6月以孫公司鼎固置業豪擲116.81億元，標下「天母傑仕堡」後，2023年11月已完成交屋，今年開始貢獻整棟大樓及停車場的租金收益。

再加上鼎固位於上海的「匯景華庭」第四期，今年完工銷售入帳，使得上半年累計合併營收衝高至49.38億元、年增率近16％，稅後純益2.09億元，EPS達0.12元，大幅優於去年同期。

鼎固7月營收達17.26億元，年增達8.6倍，創下歷年同期新高紀錄；累計前七月營收達66.52億元，也刷新史上同期新高，比去年同期成長近5成。

鼎固2023年營收117.3億元，主要受惠上海嘉定「匯景華庭」的完工銷售，租賃及不動產管理等收入，及江蘇昆山鼎耀「伯爵大地」2023年餘屋銷售入帳，EPS微幅下降至0.32元，配息0.2元。董事會訂9月6日配發現金股利。

依鼎固27日收盤價34.5元計，現金殖利率約0.57％。

展望第三、四季，鼎固除有中國大陸5筆投資性不動產，包括：重慶鼎固「解放碑日月光中心」、上海鴻翔「上海嘉定日月光中心」、上海鼎榮「上海黃浦日月光中心」、上海鼎華「春申麗園」、上海鼎固「御華山」，以及台北「天母傑仕堡」等，貢獻租金收入，上海「匯景華庭」四期持續銷售入帳之外，上海鴻翔的「嘉定租賃公寓」今年已最新完工，總建築面積達8,000坪，加入貢獻租金的行列；目標2025年，達到滿租。

接下來，上海鼎霖「日月光中心二期」，則預計2025年完工，總建築面積達4.7萬坪。

另外鼎固最重磅級的布局，為台中7期283.53坪及14期2,494.5坪的土地，鼎固及日月光家族大股東的宏璟（2527），各持有5成的持分。其中14期土地，目標2024年取得建照，規劃為純住宅大樓。