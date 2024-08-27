波羅的海國家之一立陶宛，與台灣在創新科技建立夥伴關係。國家發展委員會主任委員劉鏡清26、27日率團到訪立陶宛，持續擴展台灣與立陶宛的交流合作，實地了解中東歐投融資基金投資的新創業者，除拜會台立半導體合作業者Teltonika，並與立陶宛諸位國會議員及經創部官員會晤，進一步探討台立在半導體、雷射、金融科技、新創等領域上未來更多的合作可能。

中東歐投資基金為政府自2022年以2億歐元成立，委由台杉投資管理，國發會表示，這是以具體金融工具推動與民主陣營夥伴的實質經貿合作案件，至今已投資立陶宛3家新創公司，包含雷射公司Litilit 、生技醫療公司Oxipit，以及金融科技公司TransferGo。

Litilit執行長NikolajusGavrilinas在接待劉主委時透露，透過台方委託工研院成立的「超快雷射研發創新中心」，目前已有6個合作案在進行中。金融科技是立陶宛的優勢產業，TransferGo投資案是中東歐投資基金歷來投資金額最高的新創，TransferGo執行長Daumantas Dvilinskas表示，公司營業額每年成長2.6倍，並感謝台杉協助公司方建立與台灣金融業者的聯繫。

立陶宛電子代工龍頭Teltonika亦在劉鏡清參訪名單上。Teltonika創新與業務發展副總裁Ernestas Zdaniauskis接待台灣一行，立國經創部次長Karolis Ž emaitis特地到場參與此，雙方就台立推動半導體合作計畫進展、立陶宛半導體發展等議題進行廣泛討論。

劉鏡清表示，台積電在德國德勒斯登設廠，歐洲現亟需建立半導體供應鏈，立陶宛可把握此契機，並表達對Teltonika公司未來成為歐洲前幾大晶圓製造公司的樂觀期待，若此成真，台灣身為幕後推手之一。劉鏡清亦與多位立陶宛國會成員會晤，表示台灣樂願協助立陶宛建立半導體產業生態系，立方則表示，立陶宛將於10月進行國會改選，不管大選結果如何，「未來都有意願持續與台灣合作，因為兩個國家都熱愛自由與民主，共享共同的價值！」

劉鏡清在27日結束立陶宛拜訪後，續前往捷克布拉格，與行政院秘書長龔明鑫率領的跨部會半導體投資布局考察團會合，進行實地訪問考察及投資說明會等交流洽談，持續擴展台捷合作。