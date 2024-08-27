第一財經報導，2024年上半年，餐飲業普遍業績承壓。天眼查資料顯示，截至2024年6月30日，大陸餐飲相關企業新註冊量達到134.6萬家，而註銷、吊銷量也達到105.6萬家，接近2023年全年吊銷、註銷的餐飲企業總量。

在這種情況下，海底撈沒有大舉開店，從門店數量來看，海底撈上半年共新開11家餐廳，同時關停了一些經營表現不達預期、增長潛力不足的餐廳，另有部分餐廳因物業調整等其他商業原因停止營業。

資料顯示，截至2024年6月30日，海底撈在大中華區共經營1,343家餐廳，其中1,320家位於中國大陸地區，23家位於港澳台地區。

報告期內，海底撈的翻桌率有所上升。大中華區上半年所有餐廳接待顧客總數超過2億人次，翻桌率達一天4.2次，接近2019年的一天4.8次，而彼時海底撈全球門店數量為768家。在2021年和2022年，海底撈的翻桌率僅為一天3次。

資料顯示，上半年海底撈外賣業務收入為5.81億元，年增23.3％，主要由於2023年下半年起公司提供一人食精品速食，對收入增長有較大貢獻。

報導稱，值得一提的是，報告期內，海底撈不僅經營主品牌，也推出了焰請烤肉鋪子、小嗨火鍋等，類型包括烤肉、火鍋、中式速食等，覆蓋了更多的價格區間和消費者群體。近日，海底撈旗下炸雞品牌小嗨愛炸在太原開業。該店面積大約70平左右，裝修整體採用明亮的「fendi黃」作主色調。據了解，小嗨愛炸產品種類包括炸雞、小吃以及飲品。產品sku較為精簡，炸雞、小吃品類下共11個產品，小嗨愛炸提供套餐組合，一份訂單可以含多份炸雞及小吃，人均消費在40〜50元之間。