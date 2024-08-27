卓榮泰表示，考量海外資金回台後能做哪些投資、哪些投資能讓股東們安心，行政院將成立跨部會的投資平台，納入適合投資的產業，初期希望引進3至4兆元資金，投入興建社會住宅、投資高科技產業，或協助「隱形冠軍」傳統產業轉型。

卓榮泰表示，許多隱形冠軍企業還在摸索如何進化到比較進步的產業，不過，其在世界上的市佔率相當高，如果能夠進一步增加它的科技能力、人力，它可以進步更多，「你們這些冠軍不要再隱形了，就把它拿出來，讓全民一起來協力」。他補充，兆元投資國家發展方案可能引入國外資金、壽險業資金，甚至來自家族的資金。

訪談過程中，主持人播放了多段街頭訪問影片，多位民眾提及低薪問題，認為提高基本工資無法解決低薪現象。對此，卓榮泰表示，觀眾的發言非常直接，談到問題的核心，政府做了很多投資，包括學費補助等，就是為了減輕家庭負擔，在沒有辦法馬上提高薪資的時代，先藉此讓大家比較有餘裕面對其他生活上的費用。

卓榮泰說，希望藉由軍公教調薪帶動民間企業同時加薪，兩周前他致電給一位為員工加薪11％的營造廠老闆，他相信這是特例，但至少民間這樣做。他說，今年受到疫後國際因素、地震水災等影響，消費者物價指數（CPI）年增率2.17％，「有稍微高一點，所以我們用很多的平穩的基金來做一些補助」，另經濟成長率微幅下修至3.9％，還是相當不錯的成績。

此外，針對主持人詢問是否考慮調整新青安政策，卓榮泰回應，該政策美意是好的，實行後發現許多建商與個人誤用，因此透過貸前嚴審、貸後管理、規定一生只能一次等措施精進，由於5年寬限期過後許多人將要償還貸款，政府將會密切觀察其經濟能力是否能負擔，以及未來房市會出現什麼變化。

卓榮泰說，如果這個現象（指利用新青安炒房）沒有辦法遏止，或是有人繼續惡用，利用人頭申請貸款，政府將會嚴格取締，「如果還沒有辦法（遏止亂象）的話，那新青安的這個政策，我們隨時做滾動式的檢討跟改變」。