烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)在 8 月 27 日的新聞發布會上提到，烏克蘭空軍剛剛獲得的F-16戰機，已經開始防衛領空，在8月26日俄羅斯的大規模空襲時，F-16升空擊落了不少的飛彈與無人機。

基輔獨立報(Kyiv Independent)報導，8 月 26 日，俄羅斯針對烏克蘭 24 個州中的 15 個州，發射了大約 200 多枚飛彈和大量的神風無人機，這是開戰以來，對烏克蘭最大規模的空襲之一。

空襲主要打擊多個民用、能源和燃料設施，其中還包括基輔附近的一座大壩（基輔水力發電廠的一部分），所幸並未造成壩體的明顯損壞，還不至於潰堤。總之26日的空襲，造成 7 人死亡、至少 47 人受傷。

烏克蘭的防空部隊與空軍也積極攔截，據烏克蘭武裝部隊的說法，俄羅斯來襲的127枚飛彈，有102枚被攔截；109架無人機，有99架被擊落。

澤倫斯基在記者會上表示，F-16 戰機也參與保衛天空，並且取得了「非常好的成績」。 他說：「在這次俄軍的大規模攻擊期間，我們在F-16的幫助下，擊落了一些飛彈和無人機。」

澤倫斯基補充道：「我們感謝合作夥伴為我們提供重要的F-16。當然，還遠遠不夠，我們沒有很多，而且我們也需要繼續培訓飛行員。」

烏克蘭在八月初接收了第一批的 F-16，大約是10架。在幾乎整整一年之前，荷蘭、丹麥組成了戰鬥機聯盟，為烏克蘭提供F-16，之後挪威和比利時也加入，總計至少 79 架。前陣子，希臘也同意提供F-16C/D (Block 30型) ，但希臘F-16到貨的時間可能要到2025年以後。

原本外界以為，烏克蘭會專注F-16的對地打擊能力，甚至出現在庫斯克。但是顯然烏克蘭希望F-16先提升防空能力。武裝部隊總司令西爾斯基 (Oleksandr Syrskyi)在 8 月 4 日對記者的說明就提到「F-16 戰機的到來，將擊落更多的俄羅斯飛彈」。