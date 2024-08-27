另外，世界健身董事會也決議不發放今年第二季股利。至於洽談購買美國商標授權公司100％股權，交易總金額不高於900萬美元，最終價格簽約後確定。

為展現看好公司未來發展前景的信心，並提升股東價值，世界健身董事會通過核准買回庫藏股最高200萬股，占已發行股數1.78％，預定買回的期間，自8月28日至10月27日止，回購價格區間為每股75至100元，若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，買回股份總金額最高達2億元。

世界健身2024年上半年合併營收逾47.99億元，年增5.05％，稅後純益2.28億元，年增41.69％，EPS為2.07元，高於去年同期的1.61元。其中，第二季稅後純益1.34億元，年增108.43％，EPS 1.21元，優於去年同期的0.64元。

由於上半年營收與稅後純益，均正向成長，顯示健身產業已走出疫情，活絡復甦，市場發展持續走強。因業績轉強，世界健身27日收盤價80.9元，上漲2.9元，漲幅3.72％。

世界健身指出，目前公司店數120家，目前正在台灣各縣市，積極加速布局新據點，包括正在預售和即將預售的分店共10家，包括高雄左營、台北景美、台北三峽、台中大里、楠梓興楠、花蓮吉安、鳳山五甲、土城海山、雲林虎尾、台北木柵，預計到2024年底，全台分店總數將達130家。

世界健身-KY董事長暨總經理柯約翰表示，看到整體健身市場景氣好轉，以及World Gym新分店的加速成長，這對公司來說，是令人興奮的時刻。目前World Gym在全台有7個全新分店正在預售，所有地點的會籍銷售表現，都超出預期，接著還有3個地點，即將開始預售，這些俱樂部，也將直接貢獻營收和增加獲利空間，期待2025年營運持續成長與擴張。