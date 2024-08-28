26歲的大陸女星宋祖兒是童星出身，在《寶蓮燈前傳》出演小哪吒，靈動可愛的演技讓許多觀眾印象深刻，成年後因外貌神似張柏芝，被網友稱是「小張柏芝」。不過，去（2023）年被實名舉報疑似逃漏稅，金額高達4500萬人民幣（約新台幣1.96億元），消失螢光幕前近1年，她的工作室突然發聲明：「無偷逃稅款的行為」。

近日有微博版主曬出疑似宋祖兒逃漏稅案的調查後續，掀起熱議，宋祖兒工作室27日也發表聲明表示，經稅務機關核查後，「無偷逃稅款的行為，未曾因稅務事宜被處以行政處罰」。工作室解釋，自從2020年10月宋祖兒的前經紀公司將部分財務資料移交到現任工作室後，宋祖兒就一直主動進行仔細排查，「並在指導下，積極完成了自查自糾工作」。

宋祖兒工作室聲明。（圖／微博 宋祖兒工作室）

工作室強調，針對微博帳號「小宴小西」先前的發文內容是故意扭曲事實，進行惡意解讀，已經涉嫌嚴重侵犯宋祖兒的名譽權，對此，工作室目前已經完成蒐證，並將保留法律追訴權，似乎已確定宋祖兒未有逃漏稅的行為，還給她近1年來的清白。

聲明曝光後，立刻吸引大批粉絲熱烈回應，「1年的等待終於有結果了，正義不會遲到」、「畫重點：這是前公司遺留的財務問題」、「我真活了！實力演繹大女主重生歸來，待播全都給我抬上來」、「你知道這一年我等的多苦嗎」、「今天高興必須擺個100桌慶祝慶祝」、「停播的戲都可以上了吧」。

宋祖兒去年被爆出逃漏稅後，就迅速受到討論，粉絲後援會之一「宋祖兒吧官博」則立刻發聲稱其為造謠，但宋祖兒本人都未有回應，待播的戲劇也因此遭到擱置；如今工作室終於發出聲明，並稱宋祖兒沒有逃漏稅行為，可說是近1年來的好消息。

26歲宋祖兒被稱為大陸童星第一美。（圖／微博 宋祖兒lareina）