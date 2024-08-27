（8/28 00:10更新）今年第10號颱風珊珊朝日本移動，然而颱風移動速度緩慢，日本氣象廳預料關東、九州、四國等地將出現災害級或破紀錄的降雨量。颱風尚未接近本州，局部地區已有明顯雨勢，位於本州中央地帶的愛知縣蒲郡市一處民宅附近周二（27日）深夜發生山崩，民宅遭埋，至少5人受困，受困民眾之一在千鈞一髮之際急電報警求救，之後順利獲救，其餘4人生死未卜。

綜合《朝日新聞》、《讀賣新聞》報導，日本時間周二晚間10時10分（台灣時間晚間9時10分）左右，一名婦女致電119報警求救稱，愛知縣蒲郡市竹谷町一處民宅遭山體滑坡吞沒，一共5人活埋受困。

根據蒲郡市消防局與其他消息來源指出，這名打電話求救的婦人也是困在民宅內的人員之一，她報案時稱無法與其他4名家人取得連繫，泥流砂土已流入宅內。蒲郡市已向自衛隊要求支援，自衛隊晚間10時50分派員救災。

颱風珊珊雷達衛星雲圖顯示，暴風圈即將觸及九州。（取自日本氣象廳官網）

綜合名古屋電視台、共同社報導，深夜11時35分救出1名女性送醫，據稱仍有意識。重型機械在深夜11時49分開始清理泥沙土壤。《每日新聞》報導，獲救的女性就是打電話報警求救的婦人，年紀40多歲，獲救時間是報警之後大約2小時，據說傷勢沒有生命危險。其餘失聯待尋的4人包括一名30多歲的男性、一名40多歲的女性、以及一對70多歲的男女，消防人員漏夜持續救援。

日本氣象廳資料顯示，截至周二晚間8時25分的1小時內，蒲郡市降雨量46毫米，當天截至晚間10時20分，24小時降雨量已達136.5毫米。