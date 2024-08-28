三陽SYM機車推出全新車款ADXTG，以天生越界為主題，並以遠古頂尖狩獵者「劍齒虎」作為仿生設計意象，更研發28項專利技術，打造一台不只擁有冒險跨界外型，更能適應各種路況及騎乘環境的能力。

三陽SYM機車推出全新車款ADXTG，以天生越界為主題，並以遠古頂尖狩獵者「劍齒虎」作為仿生設計意象。(中時新聞網攝)

《MOTO時速特區》特派員布丁邀請到車手Money，向大家介紹ADXTG。Money表示，跨界冒險速克達ADXTG，其排氣量399c.c、引擎形式四衛、四閥、水冷；整備重量213公斤、最大馬力35ps/7000rpm、最大扭力3.8kgm/5500rpm。

三陽SYM機車推出全新車款ADXTG，其排氣量399c.c、引擎形式四衛、四閥、水冷；整備重量213公斤、最大馬力35ps/7000rpm、最大扭力3.8kgm/5500rpm。(中時新聞網攝)

他指出，此車款取名為ADXTG，靈感來自於伏擊型的劍齒虎。車前的頭燈、定位燈、前避震及線條，皆效仿劍齒虎的面容及身形；車尾的設計，則以俐落的勾勒線條呈現，展現隨時出擊及侵略的衝勁。

此外，ADXTG搭載全新399c.c水冷「AAE自適應引擎」，可發揮最大馬力35ps/7000rpm、最大扭力3.8kg-m/5500rpm，並能快速適應多變的騎乘情境。「AAE自適應引擎」以雙平衡軸結構設計，可抑制引擎震動提升舒適性；並搭載全新雙機油泵設計，能解決遇到地形坡度大時引擎潤滑不足，可確保穩定提供機油潤滑引擎，展現超強騎乘適應能力。

ADXTG搭載全新399c.c水冷「AAE自適應引擎」，可發揮最大馬力35ps/7000rpm、最大扭力3.8kg-m/5500rpm。(中時新聞網攝)

Money指出，SYM新推出Hyper VVS可變汽門系統，可根據騎乘時引擎負載的狀況，進行高低速凸輪軸的切換。最大效益是在低速時，提升7%的動力；高速時則提升11%的動力差異。其他特色則有兩段式可調風鏡、倒立式前叉、多功能輪胎、隨亮度改變的光感應LCD儀表板、同級唯一固鎖式引擎車架，以及中置六連桿避震器搭配增長至545mm的鋁合金後搖臂，可以提供更好的路感回饋。

ADXTG既然主打跨界冒險，安全性不容忽視。煞車硬體是對向四活塞卡鉗，搭配275mm的碟盤，制動力穩健；軟體則是使用最新BOSCH10.3代ABS，同樣有TCS功能。另外，騎乘座高是相對親民的790mm，臨時要將腳放下來也踩得到地；離地高有160mm，當路況不好時依舊可以放心地騎乘。

離地高有160mm，當路況不好時依舊可以放心地騎乘。(中時新聞網攝)

另外，智能配備亦讓人津津樂道。One touch免鑰匙啟動系統可一鍵開關電門、座墊及油箱，而配套的鑰匙可遠端尋車、開座墊，當鑰匙沒電時，靠近車子儀表板下方的感應處，即可緊急備援發動；配有USB充電孔，以及可放下一頂全罩安全帽的32公升置物空間，滿足騎士日常或冒險時的各種需求。

ADXTG共推出深瞳灰及銳牙白2色，其具備冒險衝勁的動力性能，以及越界無虞的安心便利，皆能帶給騎士最舒適過癮的騎乘體驗。